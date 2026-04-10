女優で作家の元SKE48メンバー松井玲奈（34）が10日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。鉄道マニアで特に新幹線に対する想いを語った。

松井は「新幹線の顔が大好きです」と話した。MCハライチ澤部佑が「あらためて、どういう…」と説明を求めた。松井は「みなさん、同じだと思われてます、新幹線の顔って」と逆に出演者全員に尋ね返した。

MCハライチ岩井勇気が「そんなに変わらないでしょ」と反論すると、松井は「いや、全然違うんですよ」と岩井の言葉を打ち消した。松井は「今、これ写っているのは0系新幹線で、今そこからN700S、っていう最新型になっていくまでにお顔がどんどん長くなっていくんです。でこれが今のと昔のとぜんぜん違うじゃないですか」と画面には0系と最新型の新幹線の写真が出てきて、その違いについて説明した。

松井は「この形を変えていくまでにいろんな技術の方たちの思いと、速く安全に多くの人を運ぶかというのが、詰まったデザインなんですよ。それが本当に素晴らしいなと思って、新幹線の顔というが大好きなんです」と力説し、その理由についても解説した。