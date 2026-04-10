分厚いチョコをスプーンで割って食べるカップアイス「Variche(バリッチェ)」全国発売開始【森永乳業】

森永乳業は、分厚いチョコをスプーンで割ってから食べる新体験カップアイス「Variche(バリッチェ)」シリーズ2品(110ml、税別300円)のリニューアルを行い、4月13日から全国のスーパーや一般小売店で発売する。

今回のリニューアルでは、アイスの味わいを見直し、チョコとの相性をさらに高めた。あわせて、自分でチョコを割って食べるという独自の体験価値が直感的に伝わるパッケージデザインに変更した。

【商品画像一覧はこちら】さまざまな大きさのチョコが入ったアイスの天面に分厚いチョコをコーティングした“チョコづくし”なアイス

〈エリア限定商品を全国販売〉

「Variche」シリーズは、天面を覆う分厚いチョコをスプーンでバリッと割ってから食べる、新体験カップアイス。アイスの中にもさまざまな大きさのチョコがたっぷりと入っており、ひとくちごとに変化のある味わい･食感が楽しめる。

2025年3月に東海･北陸エリア限定で発売を開始し、2025年9月に販売エリアを西日本に拡大、12月には東日本エリアでも数量限定販売を実施した。今回のリニューアルに合わせて、全国発売を開始する。

〈アイスを刷新し、よりチョコに合う味わいに〉

今回のリニューアルでは、「Variche」の特徴であるチョコはそのままに、アイスの味わいを見直した。華やかな香り立ちとコクを加えることで、チョコとの相性を高め、よりバランスのよい味わいに仕立てた。

また、チョコを自分で割って食べるという体験価値や品質感を、視覚や聴覚で直感的に感じられるようなパッケージデザインに刷新した。

◆「Variche(バリッチェ)チョコ&バニラ」

110ml、税別300円、279kcal

チョコに合わせるバニラアイスは、コクがありながらも後味のキレが良い味わい。リニューアルでは、華やかなバニラの香り立ちでコクを付与し、満足感を高めた。

◆「Variche(バリッチェ)チョコ&ストロベリー」

110ml、税別300円、275kcal

チョコに合わせるストロベリーアイスは、酸味を引き立てた風味豊かな味わい。リニューアルでは、摘みたてのいちごような爽やかな風味とほどよい甘みを付与し、満足感を高めた。

「Variche(バリッチェ)」シリーズ 概要

〈全国発売を記念したX投稿キャンペーン〉

「Variche」シリーズのリニューアルと全国発売を記念した、X投稿キャンペーンを実施する。森永乳業公式アカウントのキャンペーン投稿をリポストした人の中から、抽選で50人に「Variche」シリーズの詰め合わせセットをプレゼントする。

【実施時期】

2026年4月13日9:00〜2026年4月17日16:59

【賞品内容】

「Variche チョコ&バニラ」「Variche チョコ&ストロベリー」各3個