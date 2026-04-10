突然の発表に、日本中がざわついた─。

【結果一覧】令和の「衝撃婚」カップルランキングTOP10

「令和に入ってからの有名人の結婚報告は“ノーマーク”だったカップルの電撃婚が多いように思います。3月30日に満島ひかりさんとモデルの浅野啓介さんが再婚と妊娠を発表しましたが、こちらもまったくのノーマークでした。

今年頭に発表された神尾楓珠さんと平手友梨奈さんも同じく。これが令和婚スタイルなんですかね」（スポーツ紙記者）

そこで週刊女性は女性1000人にアンケートを実施。「いちばん驚いた」令和の衝撃婚は？

「どんな会話を……」想像できない夫婦

「2人でいるところが思い浮かばない」（埼玉県・32歳）、「カズはゲイだと思っていた」（静岡県・49歳）

5位は昨年最も（？）世間を驚かせたカズレーザーと二階堂ふみがランクイン。知性派芸人として独自の立ち位置を築き、バイセクシュアルも公表していたカズレーザーと実力派女優の二階堂の結婚はまさに“予測不能”。ライターの津田春子さんは、

「彼の顔が好き、と二階堂さんがテレビ番組で公言したことがありましたが、まさか結婚に至るとは誰も予想しませんでしたよね。俳優などさまざまな男性と浮名を流したので落ち着いた先がカズさんというのは、意外でしたが堅実といえるのかも」

新しい夫婦の形？ そして、

「剛くんは一生結婚しないと思っていた」（茨城県・46歳）、「アイドル同士でびっくりした」（佐賀県・38歳）

4位は堂本剛と、ももいろクローバーZの百田夏菜子

4位は、長年トップアイドルとして第一線を走り続けてきた堂本剛と、ももいろクローバーZのリーダーとしてグループを牽引してきた百田夏菜子。

「それぞれに太いファンがついているので、どうなるかと思いましたがかなり祝福ムードでしたよね。それは2人がアイドルとして完璧に振る舞ってきたからこそ。暴走するような人がいなかったところに、それぞれのファンたちのマナーの良さを感じましたね」（津田さん、以下同）

昨年には堂本光一も結婚を発表。共に既婚者となったかつてのKinKi Kidsは、現在、DOMOTOとして活躍中。

2人並んでいるのに「夫婦に見えない!」

「速報が流れるなど皇室の結婚のようだった」（宮城県・48歳）、「女子アナを選ばなくてよかった」（青森県・40歳）

3位は野球界の頂点に立つ大谷翔平。どんな女性を伴侶にするのか注目が集まる中、ハートを射止めたのは元バスケットボール選手の田中真美子さん。徹底した秘密主義を貫いて発表された結婚は、その慎重さゆえに一層の衝撃を呼んだともいえよう。

「パートナー選びも一流ですよね。真美子さんのことを知っている人は少なかったと思うのですが、誰もがひと目見て好感を持つタイプの女性。今では大谷さんよりも真美子ファンが増えているとか」

2位は山里亮太と恋多き女優・蒼井優

そして、令和で最初のビッグカップル（？）が2位に。

「優ちゃんはイケメンと結婚するとばかり思っていた」（福岡県・38歳）、「会見でふたり一緒のところを見たのにいまだに実感がない」（千葉県・48歳）

芸人の山里亮太（南海キャンディーズ）と恋多き女優・蒼井優の組み合わせに誰もが衝撃を受けた。

「相方のしずちゃんが恋のキューピッドということで会見に同席したのも印象的でしたよね。魔性の女と呼ばれた蒼井さんが涙ぐんだ際にすかさずフォローを入れる山里さんの姿が印象的でした。

今では山里さんが司会をする番組に蒼井さんが出演するなど微笑ましい関係性がうかがえますが、生々しい生活感は見せない。見せ方も上手なカップルだなと感じます」

当初は“なぜ”の声であふれた2人の結婚も8年目。おしどり夫婦に。

衝撃を受けた1位は星野源と新垣結衣

多くの女性が衝撃を受けた1位は、

「ドラマで2人のラブシーンを見ているのに想像がつかない」（長野県・32歳）、「ガッキーなんで!?がいまだに拭えない」（東京都・40歳）

社会現象を巻き起こしたドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』（'16年・TBS系）で共演し、“逃げ恥婚”と呼ばれた星野源と新垣結衣が1位に。みくり（新垣）と平匡（星野）が劇中で契約婚だったことからも“仮面夫婦”説がたびたび出るこの夫婦。

「SNSで暴露系インフルエンサーが星野さんのあらぬ不倫疑惑を投稿した際に、妻の新垣さんは星野さんのラジオ番組に出演し、疑惑を払拭しました。

星野さんもテレビ番組や自身のラジオで“結衣ちゃん”の話をするんですが、すればするほどかえって仮面っぽいと言われてしまう。夫婦役を演じたのにどこか契約っぽいのはドラマの印象をそのまま引きずっているからかもしれませんね」

ドラマでは契約から本物の愛に変わるのだが─。

「今回ランクインした10組のカップルはいずれも交際報道やスクープがなかった組み合わせ。それだけに衝撃が大きかったのでしょうね。菅田将暉さんと小松菜奈さん、高橋一生さんと飯豊まりえさんなどは、もともとお似合いだから驚きが少なかったのかも。

有吉弘行さんと夏目三久さんは11位にランクインしましたが、共演していた番組内であまりにもお似合いでしたからね」

次の衝撃カップルは？