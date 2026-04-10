前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）が9日配信のABEMA「恋愛病院」（木曜午後10時）に出演。東京大学公共政策大学院在学中のタレント神谷明采（あさ＝25）との「愛してるゲーム」でキレのある返しを見せる一幕があった。

「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が 恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活」と題し、昨年12月24日に沖縄でロケを敢行。ロケに参加した石丸氏は神谷と初日に水着姿で海デート。2人はカヤックなどで盛り上がった。

2人が水着姿でジェットバスに入っているタイミングで番組からの指示書「恋のおくすり」が到着。「体を密着させながら“愛してるゲーム”」の指示が出た。「愛してる」と言い合い、笑ったら負けのゲームだという。

2人はジェットバス内で手をつなぎゲームをスタート。神谷が「愛してるよ、しんじ」と切り出すと、石丸氏がうなずきながら「知ってる」と即答。その瞬間、神谷は爆笑し敗戦した。「これは爆笑だわ、ヤバい」と恥ずかしがった。

石丸氏はそんな神谷に対し「まだまだ人生経験が足りないんじゃないですか？ 勝つまで受けますけど、挑戦を」と挑発。そして2人は手をつなぎながら見つめ合って「愛してるよ」と言い合い、爆笑した。

同番組はYouTubeチャンネル「リハック」主宰者の高橋弘樹氏が企画・プロデューサーを担当。

神谷は「ミス東大2020」でグランプリに輝いている。