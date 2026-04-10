スターズ･オン･アイス ジャパンツアー2026

フィギュアスケートのアイスショー「スターズ･オン･アイス ジャパンツアー2026」は3〜5日の大阪公演（東和薬品RACTABドーム）を終えた。米国の人気スケーターはインスタグラムで舞台裏を公開。スタッフや観客に感謝していた。

米国女子のイザボー・レヴィトと同男子のジェイソン・ブラウンが9日、インスタグラムに共同で投稿。英語だけでなく、「こうして、大阪での最初の4公演が終わりました。本当に忘れられない最高のスタートになりました。大阪のみなさん、ありがとうございました！」と日本語でもつづった。

動画にも日本語字幕をつけ、ショーを舞台裏で支えてくれたスタッフ、観客、ともに出演したスケーターに感謝。笑顔で両拳を握る坂本花織と中井亜美の姿も映っていた。投稿を見たファンからは様々なコメントが寄せられた。

「みんなのことが大大大好き」

「支えてくれる仲間がいなかったら、一体どうなっていたんだろう」

「全員が素晴らしい仕事をしたわ」

「これ本当に気に入ったわ」

「ライバルとして競い合っていたみんなが、今こうして一つの大きなチームとして団結している姿を見られるなんて、本当に胸が熱くなる！」

「イザボー、本当にとっても可愛い」

同ショーは10〜12日に東京辰巳アイスアリーナで東京公演が行われる。



（THE ANSWER編集部）