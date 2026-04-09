【明日から】ハッピーセット「トミカ」＆「サンリオ」第1弾登場！ 全8種を発売前におさらい
「マクドナルド」は、4月10日（金）から、ハッピーセット「トミカ」と「サンリオキャラクターズ」を全国の店舗で発売する。今回は明日から提供される第1弾のラインナップをおさらいしよう。
【写真】どれが欲しい？ ハッピーセット「トミカ」＆「サンリオ」第1弾の中身
■はたらくクルマが「人を助けるモデル」に
今回登場するハッピーセット「トミカ」第1弾は、さまざまな仕掛けを施した、手転がしで遊べるおもちゃ全4種がラインナップ。
はしごを上下に動かしたり、回転させたりできる「日野はしご付消防車（モリタ・スーパージャイロラダー）」や、荷台のハンバーガーが取り外し可能な「トヨタ タウンエース ハンバーガーカー」は、遊びながら図形や空間の認識を高めることが可能だ。
また、トランクが開閉する「日産 スカイライン パトロールカー」や、オリジナルの新型レーシングカー「GR GT3」のおもちゃも登場。も登場し、「トミカ」が走る道を思い浮かべながら、街を創造する遊びを楽しめる。
日本こども成育協会理事、チャイルド・ラボ所長の沢井佳子氏は、「はたらくクルマは、人々の願いをかなえる『しくみとはたらき』を秘めています」とコメント。「ハシゴやドアなどを動かして遊びながら、『どのように人を助け、どんなお仕事をするのか』のお話を広げてみましょう」と語っている。
■日常で使えるラインナップ
一方の、ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」第1弾は、各キャラクターの好きなことや特技、夢にフィーチャーした、日常の幅広いシーンで使えて遊べるおもちゃ全4種を用意。
2種類のきせかえシールを貼って楽しめる「ハローキティ きせかえフィギュア」や、揺らすとおしりが左右にフリフリ動く「ポムポムプリン おしりフリフリフィギュア」は考えながら遊ぶ想像力が育まれる。
また、「クロミ ケータイ型 キーリング」を使った電話ごっこや、「リトルツインスターズ ゆめかわメモケース」を使用したお手紙のやりとりを通して、言葉で気持ちを伝える言語の力を遊びながら育てることができる。
沢井氏は、「次々とアイデアを思いつくのが子どものくらしであり遊びです。でもその子の個性によって『思いつく遊び』や『できる習慣』が限られている場合もあるでしょう」と話し、「そんなとき、やさしい目をしたキャラクターのおもちゃが、『お手紙を書いてみない？』と誘ってくれたら、人に気持ちを言葉で伝えることが 『好きな遊び』になり、書くことが 『習慣』になるかもしれません」と語っている。
■週末プレゼントも
ちなみに、4月11日（土）と4月12日（日）の2日間限定で週末プレゼントが登場。ハッピーセット「トミカ」を1セット購入につき｢トミカスペシャルDVD2026｣、ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」を1セット購入につき「サンリオキャラクターズ×マクドナルドシール」がもらえる。
なお、おもちゃはいずれも数量限定でなくなり次第終了。「マクドナルド」は、「転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください」と呼びかけている。
【写真】どれが欲しい？ ハッピーセット「トミカ」＆「サンリオ」第1弾の中身
■はたらくクルマが「人を助けるモデル」に
今回登場するハッピーセット「トミカ」第1弾は、さまざまな仕掛けを施した、手転がしで遊べるおもちゃ全4種がラインナップ。
はしごを上下に動かしたり、回転させたりできる「日野はしご付消防車（モリタ・スーパージャイロラダー）」や、荷台のハンバーガーが取り外し可能な「トヨタ タウンエース ハンバーガーカー」は、遊びながら図形や空間の認識を高めることが可能だ。
日本こども成育協会理事、チャイルド・ラボ所長の沢井佳子氏は、「はたらくクルマは、人々の願いをかなえる『しくみとはたらき』を秘めています」とコメント。「ハシゴやドアなどを動かして遊びながら、『どのように人を助け、どんなお仕事をするのか』のお話を広げてみましょう」と語っている。
■日常で使えるラインナップ
一方の、ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」第1弾は、各キャラクターの好きなことや特技、夢にフィーチャーした、日常の幅広いシーンで使えて遊べるおもちゃ全4種を用意。
2種類のきせかえシールを貼って楽しめる「ハローキティ きせかえフィギュア」や、揺らすとおしりが左右にフリフリ動く「ポムポムプリン おしりフリフリフィギュア」は考えながら遊ぶ想像力が育まれる。
また、「クロミ ケータイ型 キーリング」を使った電話ごっこや、「リトルツインスターズ ゆめかわメモケース」を使用したお手紙のやりとりを通して、言葉で気持ちを伝える言語の力を遊びながら育てることができる。
沢井氏は、「次々とアイデアを思いつくのが子どものくらしであり遊びです。でもその子の個性によって『思いつく遊び』や『できる習慣』が限られている場合もあるでしょう」と話し、「そんなとき、やさしい目をしたキャラクターのおもちゃが、『お手紙を書いてみない？』と誘ってくれたら、人に気持ちを言葉で伝えることが 『好きな遊び』になり、書くことが 『習慣』になるかもしれません」と語っている。
■週末プレゼントも
ちなみに、4月11日（土）と4月12日（日）の2日間限定で週末プレゼントが登場。ハッピーセット「トミカ」を1セット購入につき｢トミカスペシャルDVD2026｣、ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」を1セット購入につき「サンリオキャラクターズ×マクドナルドシール」がもらえる。
なお、おもちゃはいずれも数量限定でなくなり次第終了。「マクドナルド」は、「転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください」と呼びかけている。