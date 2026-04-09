元横綱・花田虎上氏の妻、次女の中学校入学式で2ショット公開「着こなしが上品」「すっかりお姉さんになってる」と称賛の声
【モデルプレス＝2026/04/09】元横綱でタレント、スポーツキャスターとして活動する花田虎上氏の妻・花田倉実さんが8日、自身のInstagramを更新。次女が中学校に入学したことを報告し、2ショットを公開した。
【写真】55歳元横綱の妻「すっかりお姉さんになってる」次女の中学校入学式コーデ
倉実さんは「今日はMokaの入学式。眩しいくらいの快晴！満開の時期は少し過ぎてしまって、若葉の緑が顔を出し始めていました」と、次女の桃果さんが中学校に入学したことを報告。制服に身を包んだ桃果さんと、ベージュのセットアップに胸元の大きなリボンが目を引く白のブラウスを合わせたコーディネートの倉実さんが並んだ、親子ショットが公開された。
続けて倉実さんは「1年ぶりの制服姿、ぐんとお姉さんになったように感じて朝から胸がいっぱいでした」と心境をつづり、「素敵な出会いや経験がたくさん待っていますように楽しい学校生活を送ってね」と新たな門出を迎えた娘へ温かいエールを送った。
この投稿にファンからは「着こなしが上品」「胸元のリボン素敵」「パンツスーツ似合ってる」「娘さんすっかりお姉さんになってる」など、反響が寄せられている。
虎上氏は前妻のMieko（元・花田美恵子）と1994年に結婚。4人の子供を授かった後2007年に離婚。翌年に9歳年下の倉実さんと再婚し、2女が誕生している。（modelpress編集部）
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【写真】55歳元横綱の妻「すっかりお姉さんになってる」次女の中学校入学式コーデ
◆花田倉実さん、次女の中学校入学を報告
倉実さんは「今日はMokaの入学式。眩しいくらいの快晴！満開の時期は少し過ぎてしまって、若葉の緑が顔を出し始めていました」と、次女の桃果さんが中学校に入学したことを報告。制服に身を包んだ桃果さんと、ベージュのセットアップに胸元の大きなリボンが目を引く白のブラウスを合わせたコーディネートの倉実さんが並んだ、親子ショットが公開された。
◆花田倉実さんの投稿に反響
この投稿にファンからは「着こなしが上品」「胸元のリボン素敵」「パンツスーツ似合ってる」「娘さんすっかりお姉さんになってる」など、反響が寄せられている。
虎上氏は前妻のMieko（元・花田美恵子）と1994年に結婚。4人の子供を授かった後2007年に離婚。翌年に9歳年下の倉実さんと再婚し、2女が誕生している。（modelpress編集部）
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