リヴァプールはCLラウンド8・1stレグでパリ・サンジェルマンと対戦し0-2で敗戦を喫した。



リヴァプールは昨シーズンのCLでもパリと対戦したが、その時はアウェイでの1stレグで1-0で勝利、ホームでの2ndレグでは0-1で敗戦。2戦合計スコア1-1となり、PK戦でリヴァプールはパリに敗れた。



昨シーズンのリベンジマッチとして注目されたこの試合。昨シーズン同様1stレグはパリのホーム。昨シーズンはパリに支配されながらも終盤にハーヴェイ・エリオット（現アストン・ヴィラ）が劇的決勝点を挙げて勝利した。





今回の対戦でもパリに主導権を握られる形になったところは一緒だったが、リヴァプールは反撃に出ることはできず。アルネ・スロットが3バックを採用しいつもと違う布陣で挑んだこともあったが、チャンスをほとんど作れずに敗戦した。そんななか、この試合を酷評したのがクラブOBであるジェイミー・キャラガー氏だ。同氏はこの両チームの差は昨シーズンより大きくなっていると感じたようで、リヴァプールが2失点で終えられたことはラッキーだと考えている。「まるで下位リーグのチームを見ているようだった。リヴァプールの立場からすると、実力差が非常に大きかった。ある意味では素晴らしい結果だ。本来なら5点か6点差になってもおかしくなかった。しかし、昨シーズンを考えると、両チームの実力差は実に驚くべきものだった」「確かに、リヴァプールはPSGとのアウェイで大苦戦したが、1-0で勝利した。それは周知の事実だ。しかし、アンフィールドで行われた2ndレグは、本当に接戦で、トップレベル同士の戦いだったよ。リヴァプールはその後、4億5000万ポンドを投じた。おそらくPSGが夏に費やした額よりもはるかに多いだろう。その差の大きさを目の当たりにすると、不安になる。どうしてそうなってしまったのか？ どうしてここまで悪化したのか？」（英『Sky Sports』より）またキャラガー氏はこの日のスロットのポジション変更にも苦言を呈しており、「彼らは4バックよりも5バックの方がむしろオープンな布陣だった」と語っている。2ndレグは本拠地アンフィールドでの戦いとなるが、リヴァプールはホームで2点差をひっくり返せるか。