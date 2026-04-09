お笑いコンビ「大自然」のロジャーさんが2026年4月9日にSNSで、コンビを解散すると発表した。前日にはバラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（TBS系）にも出演しており、ファンからは驚きや悲しみの声が寄せられている。

「これまで10年間、本当にありがとうございました」

ロジャーさんは「この度、大自然は解散することとなりました」と発表。「様々な思いを抱え、悩み、考え抜いた末の決断です」と明かした。

相方のしんちゃんとファン、関係者に向けて、「これまで10年間、本当にありがとうございました」と感謝。「直接ご報告できなかった方々、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。

4月12日に出演するイベント「劇団前野の500円ミュージカル〜小さい、人魚姫のん〜2」がコンビ活動の最後になるといい、「解散発表から最後の舞台までの期間が短くなってしまい大変不親切な形となってしまいましたこと重ねてお詫び申し上げます」とした。

なお、ロジャーさんは今後、芸人としての活動は続けるという。

大自然は15年 07月 07日結成。16年にABCお笑いグランプリで準優勝を果たしたほか、16年、17年にはM-1グランプリの準決勝進出。18年にはキングオブコントで準決勝進出していた。

また、発表前日の8日には、「水曜日のダウンタウン」に出演。相手チームを妨害しながら寿司皿を積み上げ、その数を競う企画「寿司合戦」で、息の合ったプレーを見せていた。

Xやインスタグラムでは、「うそだろ」「誰が寿司合戦でレインボー倒すねん」「大自然好きなのでショックです」「唯一無二のコンビだっただけに残念だ...」といった声が寄せられている。