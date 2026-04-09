M!LK曽野舜太＆吉田仁人、互いをサンリオキャラクターに例え褒めあう「誰よりもやさしい」「ビタミン的な存在」
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太、吉田仁人が9日、都内で行われた『2026年サンリオキャラクター大賞』開幕イベントに登壇し、互いをサンリオキャラクターに例えた。
【写真】動きが可愛い！サンリオキャラと「爆裂愛してる」を披露した曽野舜太＆吉田仁人
吉田について、曽野は「バッドばつ丸」をセレクト。「仁ちゃんは幼少期に“社長”ってよばれていて、ばつ丸くんも将来の夢が社長なんですよ」と吉田の幼少期の独特のあだ名を共通点にあげニヤリ。また「性格の部分でも、ばつ丸くんもひねくれているようで、実は優しくてあったかい子。仁ちゃんも似ていて、頑固でちょっとひねくれたりするのかなと思いがちなんですけど、M!LKのリーダーで誰よりもやさしいんですよ」と根底がリンクすると語り、吉田も「うれしい」とにっこり。
一方、曽野について、吉田は「けろけろけろっぴ」を選んだ。理由について「いつも元気じゃないですか。見ているだけで元気が出るというのももちろんある」としつつ、「旅行」という趣味も共通していることにも触れ、「そういうところもちょっと似てるかなと思って」と語った。スクリーンに映し出されたキャラクターの紹介文を見て、曽野も「そのままじゃん！」と声を弾ませると、「そうなのよ、ビタミン的な存在というので、リンクしているかなと思います」と自信たっぷりに伝えた。
サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」は、きょう9日よりスタート。サンリオの機関紙「月刊 いちご新聞」上で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する人気投票イベント。
【写真】動きが可愛い！サンリオキャラと「爆裂愛してる」を披露した曽野舜太＆吉田仁人
吉田について、曽野は「バッドばつ丸」をセレクト。「仁ちゃんは幼少期に“社長”ってよばれていて、ばつ丸くんも将来の夢が社長なんですよ」と吉田の幼少期の独特のあだ名を共通点にあげニヤリ。また「性格の部分でも、ばつ丸くんもひねくれているようで、実は優しくてあったかい子。仁ちゃんも似ていて、頑固でちょっとひねくれたりするのかなと思いがちなんですけど、M!LKのリーダーで誰よりもやさしいんですよ」と根底がリンクすると語り、吉田も「うれしい」とにっこり。
サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」は、きょう9日よりスタート。サンリオの機関紙「月刊 いちご新聞」上で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する人気投票イベント。