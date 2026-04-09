「2026年サンリオキャラクター大賞」きょうから投票スタート！ 昨年TOP5キャラクターからの意気込みコメントが到着
「2026年サンリオキャラクター大賞」きょうから投票スタート！ 昨年TOP5キャラクターからの意気込みコメントが到着
【写真】今年から新設！「ハッピリーナフレンズ部門」エントリー10キャラクター
サンリオは、サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」を、きょう9日より開始する。また、企業や地方自治体などのキャラクターとサンリオキャラクターがパートナーを組んだ40組がエントリーする「2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」に加え、今年新たに設けた「ハッピリーナフレンズ部門」についても、同時に投票を開始する。
サンリオの機関紙「月刊 いちご新聞」上で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は、450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数により順位を決定する人気投票イベント。今年エントリーするのは90キャラクター。今年から新しい投票方法を導入し、これまでよりも簡単に投票できるようになった。
また、投票サイトでは、今年のテーマ「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation!」にちなみ、2種類の“エールチャレンジゲーム” 「チラッと☆キャラかくれんぼ」「とどけ☆エールシュート」で遊びながらサンリオキャラクターにエールを届けることができる。ほかにも、企業・団体や商品・サービスなどで、サンリオキャラクターとコラボレーションしている「なかよしキャラ」を、4択から選んで当てるクイズ企画「なかよしキャラクイズ」も楽しめる。
サンリオキャラクター大賞が41回目の開催であることにちなみ、結果発表で41位にランクインしたキャラクターを「第41回特別賞」として祝うほか、昨年から大きく順位をジャンプアップさせたキャラクターを「ジャンプアップ賞」で祝福。
さらに、今年は「なかよしエール賞」を新設。一緒に投票された回数が最も多い3キャラクターを「なかよしエール賞」として祝う。投票サイトのマイページの「お気に入りキャラにまとめて毎日投票」で3キャラクター以上まとめて投票すると、なかよしなキャラクターとしてカウントされる。
また、投票サイトにて、「なかよしエール賞」を受賞するキャラクターの予想キャンペーンも開催。予想が的中した人の中から抽選で500人に、「2026年サンリオキャラクター大賞」限定ミラーをプレゼントする。
なお、「第41回特別賞」は、初回速報および中間発表でも41位候補のキャラクターを発表。最終結果は各賞ともに、6月28日開催の「サンリオフェス2026 in みなとみらい」にて発表予定。
同社は、今年3月より新キャラクタープロジェクト「Happilinafriends（ハッピリーナフレンズ）」を始動。同プロジェクトは、毎回新しいテーマのもとキャラクターをお披露目し、「出会い」を通じて“ときめき”や“楽しさ”を創出する取り組み。今年は、小学生低学年をメインターゲットに「キミの好き、おしえて！」をキャッチコピーに展開している。
出会いの場のひとつとして、「2026年サンリオキャラクター大賞」に新部門「ハッピリーナフレンズ部門」を開設。社内デザイナーによるコンペを経て選出された10キャラクターがエントリーし、「いっしょにいたい賞」「たくさんあつめたい賞」「おはなしをみたい賞」の3つの賞を設け、国内外からWEB投票が可能となっている。結果は「サンリオフェス2026 in みなとみらい」にて発表予定。
投票サイトでは、“エールチャレンジゲーム”として、かくれんぼをしているキャラクターを3択から当てる「チラッと☆キャラかくれんぼ」と、好きなキャラクターを選び、動いているキャラクターに向けてエールのシュートを届ける「とどけ☆エールシュート」の2種類のゲームを楽しむことができる。各ゲームは1日1回プレイ可能。
また、企業・団体や商品・サービスなどでサンリオキャラクターとコラボレーションしている「なかよしキャラ」を4択から当てるクイズ企画も実施。全問正解でステージクリアとなり、各ステージ1日1回チャレンジできる。さらに、「Sanrio＋」に登録したメールアドレスとパスワードでログインした状態で各ゲームをクリアし、ポイントを貯めると、「投票チケット」を獲得できる。
六本木・森アーツセンターギャラリーできょう9日より開催される「サンリオ展 FINAL ver.」には、サンリオキャラクター大賞と連動した展示コーナーが登場。サンリオキャラクターに関する100問のクイズを楽しめる。
■2025年のTOP5キャラクターの意気込みコメント
ポムポムプリン（昨年1位）
ぼくのアニバーサリーイヤーをもっともっとみんなと楽しんでお祝いしたいから、一緒にがんばろうね！
シナモロール（昨年2位）
みんなの応援が、ぼくの背中をそっと押してくれるんだ！今年も楽しみながらがんばるね♪
ポチャッコ（昨年3位）
いつも応援してくれてありがとう！今年もみんなと一緒に、のんびり楽しくがんばるぞー♪
クロミ（昨年4位）
今年もアタイはアタイらしく、アンタたちはアンタたちらしく楽しんじゃおうよ！しっかりついてきな★
ハローキティ（昨年5位）
去年はたくさんの応援をありがとう▼（ハート）今年もキティと一緒に楽しんでくれたらうれしいな♪
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ
【写真】今年から新設！「ハッピリーナフレンズ部門」エントリー10キャラクター
サンリオは、サンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」を、きょう9日より開始する。また、企業や地方自治体などのキャラクターとサンリオキャラクターがパートナーを組んだ40組がエントリーする「2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」に加え、今年新たに設けた「ハッピリーナフレンズ部門」についても、同時に投票を開始する。
また、投票サイトでは、今年のテーマ「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation!」にちなみ、2種類の“エールチャレンジゲーム” 「チラッと☆キャラかくれんぼ」「とどけ☆エールシュート」で遊びながらサンリオキャラクターにエールを届けることができる。ほかにも、企業・団体や商品・サービスなどで、サンリオキャラクターとコラボレーションしている「なかよしキャラ」を、4択から選んで当てるクイズ企画「なかよしキャラクイズ」も楽しめる。
サンリオキャラクター大賞が41回目の開催であることにちなみ、結果発表で41位にランクインしたキャラクターを「第41回特別賞」として祝うほか、昨年から大きく順位をジャンプアップさせたキャラクターを「ジャンプアップ賞」で祝福。
さらに、今年は「なかよしエール賞」を新設。一緒に投票された回数が最も多い3キャラクターを「なかよしエール賞」として祝う。投票サイトのマイページの「お気に入りキャラにまとめて毎日投票」で3キャラクター以上まとめて投票すると、なかよしなキャラクターとしてカウントされる。
また、投票サイトにて、「なかよしエール賞」を受賞するキャラクターの予想キャンペーンも開催。予想が的中した人の中から抽選で500人に、「2026年サンリオキャラクター大賞」限定ミラーをプレゼントする。
なお、「第41回特別賞」は、初回速報および中間発表でも41位候補のキャラクターを発表。最終結果は各賞ともに、6月28日開催の「サンリオフェス2026 in みなとみらい」にて発表予定。
同社は、今年3月より新キャラクタープロジェクト「Happilinafriends（ハッピリーナフレンズ）」を始動。同プロジェクトは、毎回新しいテーマのもとキャラクターをお披露目し、「出会い」を通じて“ときめき”や“楽しさ”を創出する取り組み。今年は、小学生低学年をメインターゲットに「キミの好き、おしえて！」をキャッチコピーに展開している。
出会いの場のひとつとして、「2026年サンリオキャラクター大賞」に新部門「ハッピリーナフレンズ部門」を開設。社内デザイナーによるコンペを経て選出された10キャラクターがエントリーし、「いっしょにいたい賞」「たくさんあつめたい賞」「おはなしをみたい賞」の3つの賞を設け、国内外からWEB投票が可能となっている。結果は「サンリオフェス2026 in みなとみらい」にて発表予定。
投票サイトでは、“エールチャレンジゲーム”として、かくれんぼをしているキャラクターを3択から当てる「チラッと☆キャラかくれんぼ」と、好きなキャラクターを選び、動いているキャラクターに向けてエールのシュートを届ける「とどけ☆エールシュート」の2種類のゲームを楽しむことができる。各ゲームは1日1回プレイ可能。
また、企業・団体や商品・サービスなどでサンリオキャラクターとコラボレーションしている「なかよしキャラ」を4択から当てるクイズ企画も実施。全問正解でステージクリアとなり、各ステージ1日1回チャレンジできる。さらに、「Sanrio＋」に登録したメールアドレスとパスワードでログインした状態で各ゲームをクリアし、ポイントを貯めると、「投票チケット」を獲得できる。
六本木・森アーツセンターギャラリーできょう9日より開催される「サンリオ展 FINAL ver.」には、サンリオキャラクター大賞と連動した展示コーナーが登場。サンリオキャラクターに関する100問のクイズを楽しめる。
■2025年のTOP5キャラクターの意気込みコメント
ポムポムプリン（昨年1位）
ぼくのアニバーサリーイヤーをもっともっとみんなと楽しんでお祝いしたいから、一緒にがんばろうね！
シナモロール（昨年2位）
みんなの応援が、ぼくの背中をそっと押してくれるんだ！今年も楽しみながらがんばるね♪
ポチャッコ（昨年3位）
いつも応援してくれてありがとう！今年もみんなと一緒に、のんびり楽しくがんばるぞー♪
クロミ（昨年4位）
今年もアタイはアタイらしく、アンタたちはアンタたちらしく楽しんじゃおうよ！しっかりついてきな★
ハローキティ（昨年5位）
去年はたくさんの応援をありがとう▼（ハート）今年もキティと一緒に楽しんでくれたらうれしいな♪
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ