ツートライブ周平魂、上京後の家賃ぶっちゃけ 現在の自宅は残したままに
東京進出するお笑いコンビ・ツートライブ（たかのり、周平魂）が9日、新大阪駅で行われた東海旅客鉄道（JR東海）と吉本興業による上京応援企画『ファイト！エクスプレス〜上京芸人と笑って出発〜』に出席。上京後の家賃を明かした。
【写真】緊張してる？新幹線に乗り込むツートライブ
新大阪駅のホームに、たくろう（赤木裕、きむらバンド）、カベポスター（浜田順平、永見大吾）と共に上がってきたツートライブ。MCのコウノ・オブ・ザ・イヤー（アイラブ地球）から意気込みを聞かれた周平魂は「新幹線から大阪の空気が入ってるんですよ！その空気をまとめて持って行って東京のど真ん中、国会議事堂の前で開けますわ！大阪の空気を東京に持ってくぞー！」とボケていた。
イベントの後、3組は囲み取材にも応じた。上京後の家賃事情を聞かれた周平魂は「僕はいま10万5千なんですけど、それを残したまま、向こう13万5千で24万です」とぶっちゃけ。たかのりから「言わんでええやん！」とツッコんでいた。
東海道新幹線を号車単位で貸切りできる「貸切車両パッケージ」を活用した特別な新幹線を運行する同企画。新大阪駅長からの激励の言葉を受け取った3組は、転職や転勤などで上京する人たち113人が共に特別列車に乗車。駅員らによるお見送りを受けて午前9時51分、東京に向けて出発した。
【写真】緊張してる？新幹線に乗り込むツートライブ
新大阪駅のホームに、たくろう（赤木裕、きむらバンド）、カベポスター（浜田順平、永見大吾）と共に上がってきたツートライブ。MCのコウノ・オブ・ザ・イヤー（アイラブ地球）から意気込みを聞かれた周平魂は「新幹線から大阪の空気が入ってるんですよ！その空気をまとめて持って行って東京のど真ん中、国会議事堂の前で開けますわ！大阪の空気を東京に持ってくぞー！」とボケていた。
東海道新幹線を号車単位で貸切りできる「貸切車両パッケージ」を活用した特別な新幹線を運行する同企画。新大阪駅長からの激励の言葉を受け取った3組は、転職や転勤などで上京する人たち113人が共に特別列車に乗車。駅員らによるお見送りを受けて午前9時51分、東京に向けて出発した。