総務省および経済産業省が4月8日、東京都内で、全国すべての事業所・企業を対象に5年に一度行う調査「経済センサス−活動調査」のキックオフイベントを実施。総務大臣の林芳正さん、総務副大臣の高橋克法さん、経済産業大臣政務官の越智俊之さん、広報キャラクターを就める実業家でタレントの板野友美さん、お笑いコンビ「ニッポンの社長」、お笑い芸人の横澤夏子さんらが出席しました。

【画像】ニッポンの社長＆横澤夏子も“変身”！

「経済センサス−活動調査」は、全国の全産業・事業所を対象に行う基幹統計調査で、売り上げや従業員数など経済活動の実態を把握し、行政施策の立案や民間企業における経営の経営計画の策定など社会経済の発展（防災対策のための利活用、支援制度の検討など）を支える基礎資料として活用されます。

キックオフイベントでは、板野さん、ニッポンの社長、横澤さんが出演する新CMがお披露目され、それぞれがCMで演じた職業の制服姿で登場。

経営者を演じた板野さんは、ジャケットにパンツを合わせた装いで「普段あまり着ることがないので、背筋が伸びるというような気持ちになります」とコメント。さらに、林大臣から「こういう社長のもとで働きたいですね」と言われると、笑顔も見せていました。

アパレル・ライフスタイルブランドを運営する会社を経営する板野さんは、「私もアパレルブランドやスキンケアブランドをやっている。今後、実店舗を出す時に、どこ（の地域）に出すかとか、この調査を生かして、いろんな分野に進出できたら」と話していました。

「経済センサス−活動調査」の期日は6月1日まで。