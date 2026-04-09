▼アルデトップガン（田中剛師）先週の動きも良かったが、引っ張りきれないくらいの勢いだった。芝でもという乗り味をしている。

▼ガリレア（清水英師）順調。前回はソエが出ていたが、今回はアクシデントがない。前走より間違いなくいい。舞台は合っている。

▼ゴーラッキー（黒岩師）しっかり時計を出せて状態に不安はない。調整はうまくいった。前回と同じか、それ以上の出来だと思う。

▼シュペルリング（嘉藤師）前走は想定とは違う中団からの競馬になったが、あれが今回に生きてくると思う。脚質に自在性があるので距離もこなせるはず。

▼ジーティーシンドウ（栗田師）ソエが出たり弱い面があるのでレースまでの間隔を空けるために火曜に追い切った。中山は実績もあるので頑張ってほしい。

▼ジーネキング（斎藤誠師）思った通りの調教ができた。鞍上には切れる感触もつかんでもらっているので、しまいを生かす競馬で。

▼スマイルカーブ（小手川師）馬体重は変わらないが、毛ヅヤが良くて馬がしっかりしてきた。外出しの流れになってくれれば。

▼ディールメーカー（大和田師）前走よりもしっかりできているのでやり過ぎないようにだけ注意した。理想的な時計で全てうまくいった。

▼ハノハノ（奥村豊師）ジョッキー（岩田康）に感触をつかんでもらいました。初戦とは条件が大きく替わるので、やってみないと。

▼ヒズマスターピース（奥村武師）そんなにやるつもりなかったけど思い通りの内容でした。（転厩初戦だが）パワーがある感じの走りをしていますね。

▼マダックス（佐藤助手）休んで1度使ったことでトモが凄く良くなっている。柔らかく走れるようになっています。

▼ミリオンクラウン（和田雄師）1回使ったことで状態が上向いてきました。ただ、今回は重賞で楽ではないでしょう。ここでどこまでやれるか。

▼レザベーション（松下師）坂路でしまいだけ。ずっと出遅れていたが前走は普通に出たのが良かった。馬も良くなっている。