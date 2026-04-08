「旦那さんハンサム〜」矢口真里、高身長イケメン夫＆息子との入学式ショット公開「着物似合いすぎ」
元モーニング娘。でタレントの矢口真里さんは4月8日、自身のInstagramを更新。息子の入学式で撮影した、高身長でイケメンな夫との家族ショットを公開しました。
【写真】矢口真里の長男が小学生に！
コメントでは「ご入学おめでとうございます」「息子ちゃん、もう小学生なんて子供の成長は早いですね」「こんなに可愛くて綺麗で優しいママ羨ましい」「旦那さんハンサム〜」「真里ちゃん着物似合いすぎ」「和装のやぐっちゃんも世界で1番可愛いです」「かわいすぎるうううう」「スーツ姿も着物姿もドッチも良く似合ってる」と、絶賛の声が寄せられています。
(文:多町野 望)
【写真】矢口真里の長男が小学生に！
「かわいすぎるうううう」矢口さんは「新学期ですね 新入生の皆様おめでとうございます！！我が家も先日長男の入学式でした」とつづり、3枚の写真を投稿。1枚目は、「令和八年度 入学式」と書かれた看板の横で撮影した家族ショットです。着物姿の矢口さんと、スーツ姿の夫と長男が並んで写っています。2枚目では、矢口さんが長男を抱き寄せています。「長男は朝から緊張していましたが、ちゃんと先生の話を聞いて返事もしっかり出来ていて、一安心しました」とも明かしました。
「お誕生日まとめ」1月20日に43歳の誕生日を迎えた矢口さん。1月30日には「お誕生日まとめ」とし、友人らも含めた家族ショットを公開していました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)