お笑いコンビ「トム・ブラウン」布川ひろき（42）が8日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）に生出演し、芸人食事会のエピソードを明かした。

この日はパーソナリティーの「ナイツ」塙宣之が欠席。代打で出演した布川は、この日の番組パートナー、「メイプル超合金」安藤なつに、よく芸人仲間との食事に招かれるという。大食いの布川が「無限に出てくるんですよ」と驚きながら説明すると、安藤は「おなかいっぱいにさせたいんですよ」と明かした。

布川はその驚くべき食事会の“メニュー”を明かした。「たこ焼き100個いって、その後タイ米で作ったチャーハンとか、本当に2合ぐらい。その後、1キロくらいの茶わん蒸しみたいなので。後輩なので、やっぱり出されたものは食べなきゃみたいな。おいしいんですけどね」。感謝しつつも、大量に出てくる食事に腹は限界までふくれるという。

逆に安藤からすると、止めどころが分からない様子。「気を遣って“大丈夫です”なのかとか、分からなくないですか？“おなかいっぱいです”って言ってくれたら、分かったって言うし」。しかし、布川は「“おなかいっぱいです”って言って、“まだまだいけるでしょ？”って（返される）」と明かし、笑わせていた。

そんな中で、超小食なメンバーも参加することがあるという。それは「納言」の薄幸。布川は「幸なんか、めちゃくちゃ小食なんですよ。サンドイッチ1個でいいくらい」と明かした。

幸は食事を取らず、酒を飲んでしまうタイプだといい、昨年7月には体調不良で入院している。安藤も心配だといい、「食べないんで、酒が好きじゃないですか？体調を崩したじゃないですか？ご飯を食べないで、酒飲むなって」と、忠告していることを明かしていた。