アメリカ発の人気シューズブランドが県内に初出店です。長岡市に8日『スケッチャーズ』の県内1号店がオープンし、記念のセレモニーが開かれました。



長岡市にオープンした『スケッチャーズ アウトレット』。店内には、ランニングやウォーキング用など約650種類のシューズが並びます。なかでも注目は、手を使わずに履ける「スリップインズ」モデルです。



オープニングセレモニーには、新潟のご当地アイドル・Negiccoが登場。子育て世代ならではの視点からその使いやすさをPRしました。



■Negicco Meguさん

「いま子育て中なんですけど、両手が塞がっていることが結構ある。そういうときでもスッと履いて、すぐ出かけられるからいい。」



『スケッチャーズ』はアメリカ・ロサンゼルスに本社を置くブランドで、世界180以上の国と地域で展開しています。県内では初出店です。



■スケッチャーズジャパン デイビッドK．トダ社長

「日本全国にこれからスケッチャーズの店を増やしていきたいので新潟に初出店先をずっと探していたが、とてもいい場所が見つかって良いパートナーと一緒にできるのがうれしい。」



■ワシントン靴店 北川裕久社長

「新潟の皆さんに愛される、共に盛り上げていけるような店にしていきたい。」



『スケッチャーズ』は、今後も県内での店舗拡大を検討しています。