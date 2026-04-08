タレント若槻千夏（41）が7日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時36分）にレギュラー出演。ゲストの振付師YUMEKI（26）の考え方に驚いた。

番組で行った心理テストは「子育てでわかる心理テスト」で、「あなたの娘がめっちゃ高いバッグを欲しいと言ってきました。友だちも『親に買ってもらった』とか。あなたはどうする？」というテストだった。

若槻は「“テストで1位を取ったらね”など、条件を出す。でも（問題文は）高校生だから。高校生はバイトができるから、『自分で購入して』って言う」と回答した。

YUMEKIは「僕は『うちはうち、よそはよそと厳しく断る』。お断りさせていただきます」と回答した。「やっぱり家族ってことで血は繋がってると思うんですけど、僕自身も親御さんに育ててられて、感じたことは、結局は1人になるときが来るんですよ。どこでも。それは人それぞれ、20歳なのか、25歳なのか、その前なのかわからないんですけど、結局は1人で生きていかなきゃいけない。自分で判断しなきゃいけないってことで、その言葉をあげることで良くも悪くも考えると思うんですよ。その考えさせることが教育だというか、子育てになるのかなって思います」と語った。

若槻は「私より親でした…」と驚き、「想像までそこまでいけるのすごくない！?」と反応した。

このテストは“王様度”がわかるテストで、YUMEKIは“王様度”MAXで、YUMEKIは「またMAX出ちゃった」と先週の放送から連発していることを笑った。