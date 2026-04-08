通常の約2.5倍のボリューム「ブタメンBIG」を今年も限定販売【セブン-イレブン】

セブン-イレブンは、ミニカップ麺「ブタメン」を約2.5倍にした「ブタメンBIG」を、4月12日「ブタメンの日」に合わせ、4月14日から順次、全国の店舗で限定販売する。

「ブタメンBIG」は、「ブタメン」をボリュームたっぷりに味わいたいというファンの声に応え、ブタメンを製造･販売するおやつカンパニーと、インスタント麺メーカーのエースコックのコラボで誕生した。2016年から毎年セブン-イレブンで限定販売しており、今年で10年目の節目を迎える人気商品だ。手に取りやすいよう、前回の販売から価格をすえ置いている。

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◆ブタメンBIG

価格:185円(税込199.80円)

発売日:4月14日〜順次

販売エリア:全国

※数量限定

ブタメンBIGは、内容量が87gで、このうち麺は78gを占める。通常のブタメンに比べ、内容量は約2.5倍、麺は約2.8倍というBIGサイズに仕立てた。

適度な歯切れとなめらかさを持ち、しっかりと味付けした角刃(断面が四角形)の麺を使っている。ちぢれと相まって、コクのあるスープがよく絡むという。

食材の旨味を凝縮したとんこつスープには、ぶたをメインに、とりやたまねぎ、香辛料をバランスよくブレンドした。食材の旨味を凝縮し、風味豊かでこってりとしたとんこつ味が楽しめる。かやくはごまのみとシンプルながらも、香ばしさが際立ち、食欲を刺激する仕立て。

〈おやつカンパニーの「ブタメン」とは〉

おやつカンパニーの「ブタメン」は、ミニカップラーメン「ベビースター当りら〜めん」のしょうゆ味、カレー味に次ぐ3番目の味として1993年に誕生した。ミニカップラーメンの商品ラインアップを充実させるため、当時流行していた「豚骨ラーメン」を新フレーバーとして選定し、インパクトのあるネーミングと親しみやすいパッケージにするため「ブタメン」という商品名になった。その後、最も人気の商品となり、「ブタメン」シリーズとして、展開されるようになった。

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