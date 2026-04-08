【新チャンピオン「主なき暗殺者、アカリ」】 4月8日 実装

ライアットゲームズは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用2v2チーム形式格闘「2XKO」において、新チャンピオン「主なき暗殺者、アカリ」を4月8日に実装した。

刃の連撃と他の技を強化する煙幕「黄昏の帳」で戦うアカリは、1,000 KOポイント、チャンピオントークンx1、またはウルトラバトルパスセットで購入可能。また、3週間に渡って続く、アカリの「チャンピオン入手イベント」を通して無料でアンロックすることもできる。3週間が経過すると、アカリは10,000クレジットで購入可能になる。

すべてのチャンピオンは、トレーニングモードとオフラインモードであれば購入しなくても誰でも使用できるため、アンロックする前に新チャンピオンがどのようなチャンピオンなのかを知ることができる。

登場を記念して、オフィシャルシングル「Get it」feat.Nina Utashiroも公開された。また、ローカルデュオモードがすべてのプラットフォームで利用可能になった。

【"Get It" ft.Nina Utashiro | 2XKO アカリ オリジナルシングル】

□"Get It" の配信ページ

ローカルデュオ

ローカルデュオモードがすべてのプラットフォームで利用可能になった。2つ目のコントローラーと現実世界の友人が用意できれば、ひとつのデバイスでデュオを組み、一緒にオンラインで対戦できる。

ローカルデュオでプレイ中は、デュオパートナーが選択したチャンピオンも、自身のアカウントのチャンピオンマスタリーと、そのチャンピオン固有のすべてのミッションを進めることができる。ローカルデュオを組んでいる場合は、対戦ごとにもらえるアカウント経験値とクレジットの報酬が2倍になる。

□2XKO パッチノート：1.1.5 (2026年4月8日)

【ローカルデュオモードを実装。フレンドと同じPC/コンソールからカジュアルロビーでプレイしよう。】