牛角×名探偵コナン「ハイウェイの堕天使」公開記念コラボ！　全国の牛角でグッズ付きコラボメニュー全7品が期間限定登場

春の劇場公開シーズンに合わせ、あの国民的アニメがついに焼肉の人気店に登場した。全国の『牛角』に、名探偵コナンのキャラクターたちが大集合--謎めくコラボメニュー全7品と、20種以上のオリジナルグッズが、期間限定でそろい踏みする。

牛角×コナン30周年コラボ！ 第1弾は4月8日〜

1994年から小学館「週刊少年サンデー」にて連載されている同名の漫画を原作としたTVアニメで、1996年の放送開始から今年でちょうど30周年を迎える「名探偵コナン」。TVアニメ放送回数は1,100回以上、原作コミックスの全世界累計発行部数は2億7,000万部を突破するという、まさに日本を代表するアニメ作品だ。

その劇場版の第29弾「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」が2026年4月10日（金）に公開されるのを記念し、全国の『牛角』と『牛角食べ放題専門店』で、大型タイアップキャンペーンが始まる。

キャンペーン名は「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！」。実施期間は2026年4月8日（水）〜6月30日（火）まで。ちなみに2026年は『牛角』の創業30周年という節目の年でもあり、コナン30周年との“ダブル周年”コラボとして話題を呼びそうだ。

“コナンらしさ”爆発！ キャラクターや作品をイメージしたコラボメニュー

名探偵コナン 綿あめ豚タレ焼肉 580円（税込638円）焼肉に綿あめ!? 網の上で熱して綿あめにタレをかけると…？

今回のコラボメニューは、単品6種＋コラボ肉盛り1種の全7品。筆頭は何といっても「名探偵コナン 綿あめ豚タレ焼肉」（580円・税込638円）だろう。網の上で熱すると綿あめが溶け出し、タレをかけると豚肉の旨味と絡み合うという、「謎解き」さながらの仕掛けが施されたメニューだ。ビジュアルのインパクトもさることながら、その変化を楽しみながら食べるプロセスがコナンの世界観にぴったりと寄り添っている。

コナンの探偵スペシャルアイス 380円（税込418円）甘酸っぱいベリーと濃厚チョコがかかったバニラアイス

蘭のふんわりチョコプチパンケーキ 480円（税込528円）毛利蘭の優しさをイメージした可愛いパンケーキ

デザート系も見逃せない。甘酸っぱいベリーと濃厚チョコをまとった「コナンの探偵スペシャルアイス」（380円・税込418円）や、「名探偵コナン」のヒロイン・毛利蘭の優しさをイメージしたという「蘭のふんわりチョコプチパンケーキ」（480円・税込528円）は、焼肉の〆にぴったりなスイーツだ。

千速のレモン香るさわやか冷麺（ハーフ） 500円（税込550円）「風の女神」萩原千速をイメージした、 さわやかな冷麺

麺ものとしては、「風の女神」と呼ばれる美人警察官・萩原千速をイメージした「千速のレモン香るさわやか冷麺（ハーフ）」（500円・税込550円）が登場。レモンの爽快感が口の中を駆け抜けるというさわやかな一品だ。

重悟の石焼和風ビビンバ 750円（税込825円）横溝重悟をイメージした、大きなそぼろ玉が 乗ったワイルドなビジュアルに優しい味のビビンバ

世良のクラッシュゼリードリンク（りんご味） 350円（税込385円）元気いっぱいな世良をイメージした、 りんごの甘酸っぱさとゼリーの食感が 楽しめるゼリードリンク

さらに神奈川県警・警部の横溝重悟をイメージした「重悟の石焼和風ビビンバ」（750円・税込825円）、元気いっぱいな女子高生探偵・世良真純をイメージしたりんご味の「世良のクラッシュゼリードリンク」（350円・税込385円）と、劇場版に登場するキャラクターたちが個性豊かなメニューとなって一堂に会している。

全部集めたい！ 限定グッズも盛りだくさん

【第1弾】オリジナルグッズ 「マスキングテープ （全6種）」■第1弾 実施期間：2026年4月8日（水）〜5月19日（火）※コラボメニュー1品注文につき1個含まれる ※オリジナルグッズの種類は選べない ※なくなり次第終了

今回のキャンペーンの第1弾（4月8日〜5月19日）では、コラボメニュー1品を注文するごとに、オリジナルの「マスキングテープ（全6種）」がランダムで1個もらえる。

【単品】※「ECサイト限定グッズ」購入権付き少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り 1,780円（税込1,958円）（ジューシーカルビ/ピートロ/牛角ハラミ/ロース/ジュ〜シ〜！ソーセージ）

【第1弾】オリジナルグッズ 「クリアコースター（全6種）」■第1弾 実施期間：2026年4月8日（水）〜5月19日（火）※コラボメニュー1品注文につき1個含まれる ※オリジナルグッズの種類は選べない ※なくなり次第終了

さらに、「少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り」（単品）、または「グッズ付き食べ放題コース」を注文した場合は「クリアコースター（全6種）」が付いてくるほか、ECサイト限定グッズの購入権（シリアルコード）も手に入る。

※「グッズ付き食べ放題コース」についてはページ最下部に記載

ECサイト限定グッズ：コラボ肉盛り or グッズ付き食べ放題注文者限定■販売期間：2026年4月8日（水）〜7月10日（金）※コラボ肉盛り or グッズ付き食べ放題コースに付いてくる「オリジナルグッズ」と一緒に、シリアルコードが印字された専用用紙がもらえる ※専用用紙に掲載の二次元コードからECサイトにアクセスし、シリアルコードを入力すると、ECサイト限定グッズを購入可

ECサイト限定グッズ購入方法

ECサイト限定グッズは、アクリルスタンド・缶バッジ・マグカップ・アクリルブロックという豪華なラインナップ。販売期間は2026年4月8日（水）〜7月10日（金）とキャンペーン本体より少し長めに設定されているので、じっくり検討できるのもうれしい。

ポイントを貯めて交換できる壁紙、貯まると応募できるグッズセット■ポイントの付与期間：2026年4月8日（水）〜6月30日（火）営業終了まで■アイテムの交換期間：2026年7月2日（木）23:59まで

さらに、『牛角』公式アプリを活用した「名探偵コナンポイント」の仕組みも見逃せない。会計時にアプリを提示すると税込2%がポイントとして貯まり、30ptで「デジタル壁紙」、100ptで「ECサイト限定グッズ コンプリートセット」の抽選応募が可能だ（ポイント付与期間：4月8日〜6月30日）。

牛角の公式Xをフォロー＆対象投稿をリポストすると応募できるキャンペーン ■応募期間：2026年4月8日（水）〜4月14日（火）■抽選で「マスキングテープ6種コンプリートセット」「クリアコースター6種コンプリートセット」が各10名に当たる

また、X（旧Twitter）でも、『牛角』公式アカウントのフォロー＆リポストで「マスキングテープ6種コンプリートセット」または「クリアコースター6種コンプリートセット」が各10名に当たるキャンペーンを実施（第1弾応募期間：4月8日〜4月14日）。来店しなくても参加できるのはありがたい。

オリジナル紙エプロン※オリジナル紙エプロンを希望する場合スタッフに声掛け ※オリジナル紙エプロンはなくなり次第終了 ※小学生以下1名につき1枚

※会計時に「ナゾトキ認定証」を提示するとステッカーを受け取れる ※小学生以下の子供1名につき1枚 ※1組につき最大10枚まで ※オリジナルスクエアステッカーはなくなり次第終了

子供連れのファミリーにも充実した内容で、小学生以下を対象に、江戸川コナンと怪盗キッドがプリントされた「オリジナル紙エプロン」のプレゼントや、「名探偵コナンゼミ」制作・監修のナゾトキ参加特典の「オリジナルスクエアステッカー」も用意されている。

グッズの種類はEC限定品を含めると実に20種以上で、コレクター魂を刺激するラインナップだ。特に注目するのは、各キャラクターとメニューの紐付けのセンスの良さだ。綿あめが溶けるような、食べる過程に“謎解き”の演出を重ねたアイデアには、コナンの世界観への敬意と開発陣の遊び心が感じられた。

2026年3月27日（金）からは「金曜ロードショー」にて4週連続で、過去のコナンの映画が放送される。金曜ロードショー、『牛角』とのコラボキャンペーン、そして劇場版の新作公開と、まさに“春のコナン祭り”の始まりだ。

「美味しい謎を解け！真実はいつも牛角！キャンペーン」

期間： 2026年4月8日（水）〜6月30日（火）

※第1弾：2026年4月8日（水）〜5月19日（火）、第2弾：2026年5月20日（水）〜6月30日（火）

場所： 全国の牛角・牛角食べ放題専門店

主なコラボメニュー（全7品）

・名探偵コナン 綿あめ豚タレ焼肉 580円（税込638円）

・コナンの探偵スペシャルアイス 380円（税込418円）

・蘭のふんわりチョコプチパンケーキ 480円（税込528円）

・千速のレモン香るさわやか冷麺（ハーフ）500円（税込550円）

・重悟の石焼和風ビビンバ 750円（税込825円）

・世良のクラッシュゼリードリンク（りんご味）350円（税込385円）

・少年探偵団の元気いっぱいコラボ肉盛り 1780円（税込1958円）

グッズ・特典

・第1弾：コラボ単品メニュー注文でオリジナル「マスキングテープ（全6種）」1個（ランダム）

・第1弾：コラボ肉盛り or グッズ付き食べ放題コース注文で「クリアコースター（全6種）」1個＋ECサイト限定グッズ購入権（シリアルコード）1枚

食べ放題 ※「ECサイト限定グッズ」購入権付き

・グッズ付き50品コース 3080円（税込3388円）

・グッズ付き70品コース 3680円（税込4048円）

・グッズ付き牛角コース 4080円（税込4488円）

・グッズ付き牛タン・上焼肉コース 5280円（税込5808円）

・グッズ付き黒毛和牛コース 6280円（税込6908円）

※牛角食べ放題専門店、牛角成城学園前では実施内容が一部異なる

※グッズ付き食べ放題コースは、同一グループでも希望する人のみ＋税抜300円で注文可

※小学生はグッズ付き食べ放題コースを選択可。その場合、小学生料金（半額）＋税抜300円

※小学生未満は無料のため、グッズ付き食べ放題コースは選択不可

ECサイト限定グッズ販売期間：2026年4月8日（水）〜7月10日（金）

牛角公式Xフォロー＆リポストキャンペーン：第1弾応募期間 2026年4月8日（水）〜4月14日（火）、抽選で各10名にコンプリートセットをプレゼント

牛角公式アプリ：名探偵コナンポイント付与期間 2026年4月8日（水）〜6月30日（火）、アイテム交換期間 2026年7月2日（木）23:59まで

小学生以下：オリジナル紙エプロン（なくなり次第終了）、ナゾトキに挑戦でオリジナルスクエアステッカー（1名1枚・1組最大10枚、なくなり次第終了）

【画像】焼肉×綿あめって何!? コナンの“謎解き”を体験できる焼肉が面白い！（15枚）