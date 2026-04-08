塩多雅矢さん推奨…ボールの“抜け”を防ぐリリース習得ドリル

少年野球で「送球が安定しない」「ボールが抜けてしまう」といった悩みを抱える選手は少なくない。原因の1つとして、リリースのイメージと実際の動きにズレがあることが挙げられる。首都圏を中心に年間20校以上を指導するトレーニングコーチの塩多雅矢さんは、リリース時の指先の動きに着目し、感覚を養うドリルを推奨している。

塩多さんによると、ボールをリリースする時に指を伸ばして押し出すイメージを持っている選手は多いという。しかし、実際に指が伸びると、「遠心力でボールは当然外に抜けてしまいます」。指先をボールに引っかけることで、外に向かう力を”前”に変換できるようになる。

押し出す意識を見直し、指先で引っかく感覚を身に付けるドリルが「ボールスクラッチ」。まず利き手でボールを握り、逆の手でボールを手の平から指先方向に転がしていく。指が伸びないように我慢し、最後に指先で引っかくようにする。

最後に少し爪が当たるくらいのイメージを持つことが大切だ。「少しだけ指が伸びるように（転がす）ボールに力を伝えると、指の筋力にも刺激が入ってきます」と塩多さんは説明する。

動作の途中で指が反らないように注意したい。ボールに負けて指が反ってしまうと、実際の送球でもボールが抜ける原因となる。指を内側を曲げようとイメージする一方で実は伸びているという“特有のメカニズム”を覚える練習になる。

指を内側に曲げ、最後に指先でボールを引っかく感覚を養うことは、スローイング向上に繋がる。地道に繰り返すことで、リリースでの指のかかりは変わってくるはずだ。（First-Pitch編集部）