元国会議員夫婦の金子恵美（48）＆宮崎謙介（45）。妻は夫の不倫を乗り越え、タレント活動に邁進中。そしてこの春、密かにとある計画を企てていて……。

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2度の不倫もメディアで宮崎と夫婦共演

金子は新潟市議や県議を経て、2012年の衆院選で自民党から新潟4区に出馬し初当選。入会した二階派で出会ったのが、当選同期の宮崎だった。

「宮崎は政界進出前の06年、加藤紘一自民党元幹事長の娘・加藤鮎子（現衆議院議員）と結婚。当時は加藤姓を名乗り、紘一の後継とも言われたが、09年に離婚した」（政治部記者）



宮崎謙介氏

15年に金子と再婚。翌年2月、金子が出産入院中に、女性タレントと不倫に及び、議員を辞職した。当時金子は「子供を守っていくことが最善の道」と矛を収めたが、

「20年には4年ぶり2度目となる不倫が発覚。それでも金子は『許せるような内容だった』と擁護しました」（同前）

政界を引退した宮崎はコンサル会社を起業。一方、17年に落選した金子は、『ゴゴスマ』（CBC系）など情報番組のコメンテーターに転身。メディアで宮崎と夫婦共演することもある。

「金子は20年からは、真木よう子や内田理央らを抱えるレプロエンタテインメントに所属しています。同じくレプロ所属の、ナインティナイン矢部浩之の妻で青木裕子元TBSアナウンサーとはママ友です」（同前）

金子がもくろむ“鞍替え大作戦”とは

だが結婚から10年が過ぎた今、金子が新たな計画を立てているという極秘情報をキャッチした。

「金子さんはレプロからの鞍替えを目論んでいます」

そう明かすのはテレビ局関係者だ。どういうことか。

「金子さんはレプロとマネジメント契約した当初から、夫婦での所属を望んでいた。そこで夫と一緒に所属できる事務所を探していたのです。数カ月前から水面下で移籍を進め、契約更新の話し合いの場で、3月末に退所する意向をレプロに伝えたといいます」（同前）

移籍先に選んだのは大手事務所だった。

「夫婦揃っての所属を受け入れたホリプロです。同社は国際弁護士の湯浅卓(たかし)さんや元NHK政治部記者の岩田明子さんなど、文化人のマネジメントにも力を入れています」（同前）

ところが、3月も下旬に差し掛かってなお、退社と移籍は発表されていない。

「実はレプロが話し合いの場で折れてきたのです。『宮崎さんの所属も可能なので残ってほしい』と慰留したのですが、金子さんは『すでにホリプロと話を進めているので』とつれなかった。話し合いの前から競合他社への移籍を決めていたことを、レプロ側は快く思わなかった。それで揉めているようです」（同前）

金子の議員時代を知る人物は「彼女らしい」と苦笑する。

「不義理なところがあると思う。国会議員になってから新潟にろくに帰らず地元の支援者は離れていった。落選した17年の選挙の時、地元の人はほとんど誰も手伝わなかったほどです」

当事者たちに問い合わせると…

金子は「（取材）対応は全て事務所にお任せしております」と言う。レプロに金子が退社の意向を示したか尋ねると、「本人と契約更新に向けて協議を重ねております」と回答。夫婦そろっての所属をめぐり協議しているかは「お答えしかねます」。

夫の宮崎にも話を聞いた。

「それ（ホリプロ移籍）はないですね。ビジネス（コンサル業）が本業なので。事務所に入るとスケジュールが取られちゃうので、引き続きフリーでやっていこうと思っています」

“婦唱夫随”大作戦の結果はいかに？

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年4月2日号）