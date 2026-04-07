大きいバッグを持ち歩くOLの心理とは？ 荷物が多くて恥ずかしいと思っていたけど…／メンタル強め美女白川さん8
『メンタル強め美女白川さん8』（獅子/KADOKAWA）第2回【全19回】
【漫画】『メンタル強め美女白川さん8』を第1回から読む
自己肯定感が高い白川さんが、女性を苦しめる様々な「モヤッ」を華麗に跳ね除ける、シリーズ累計100万部突破の大人気作『メンタル強め美女白川さん』に第8弾が登場！ ダメな自分を他人と比べて落ち込んだり、恋愛や仕事で自信を失ったり…自己肯定感が揺れる様々な悩みを、メンタル強め女子の白川さんが優しい言葉で前向きにします。3月18日より好評発売中の『メンタル強め美女白川さん8』では、町田さん、梅本さん、林檎ちゃんといったお馴染みメンバーに加え、アラフォー美魔女・羽柴さんが活躍！ 現代の闇と戦うすべての女子に捧ぐ、最強美女の自己肯定感満載の痛快コミックをお楽しみください。
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自己肯定感が高い白川さんが、女性を苦しめる様々な「モヤッ」を華麗に跳ね除ける、シリーズ累計100万部突破の大人気作『メンタル強め美女白川さん』に第8弾が登場！ ダメな自分を他人と比べて落ち込んだり、恋愛や仕事で自信を失ったり…自己肯定感が揺れる様々な悩みを、メンタル強め女子の白川さんが優しい言葉で前向きにします。3月18日より好評発売中の『メンタル強め美女白川さん8』では、町田さん、梅本さん、林檎ちゃんといったお馴染みメンバーに加え、アラフォー美魔女・羽柴さんが活躍！ 現代の闇と戦うすべての女子に捧ぐ、最強美女の自己肯定感満載の痛快コミックをお楽しみください。