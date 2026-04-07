開催：2026.4.7

会場：トロピカーナ・フィールド

結果：[レイズ] 6 - 4 [カブス]

MLBの試合が7日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとカブスが対戦した。

レイズの先発投手はシェーン・マクラナハン、対するカブスの先発投手はジェームソン・タイヨンで試合は開始した。

2回表、1番 ニコ・ホーナー 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカブス得点 TB 0-2 CHC

2回裏、7番 セドリク・ムリンス 6球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでレイズ得点 TB 2-2 CHC、さらにショートが悪送球でレイズ得点 TB 3-2 CHC

3回裏、4番 フニオール・カミネロ 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでレイズ得点 TB 4-2 CHC

6回表、5番 マイケル・ブッシュ 初球を打ってセンターへの犠牲フライでカブス得点 TB 4-3 CHC

7回裏、2番 ジョナサン・アランダ 3球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでレイズ得点 TB 6-3 CHC

9回表、7番 マット・ショー 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでカブス得点 TB 6-4 CHC

試合は6対4でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのケビン・ケリーで、ここまで1勝1敗2S。負け投手はカブスのジェームソン・タイヨンで、ここまで0勝1敗0S。レイズのベーカーにセーブがつき、1勝0敗1Sとなっている。

ここまでレイズは5勝5敗で2.5ゲーム差の（ア・リーグ）東地区2位。一方カブスは4勝6敗で4.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-07 13:40:36 更新