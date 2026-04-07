【桜花賞】ドリームコア 桜冠奪取へ 初の関西遠征も素質は一流 データも唯一の減点なし
「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）
昨年の最優秀２歳牝馬スターアニスが堂々の主役を務める。阪神ＪＦは初のマイル戦でも力強い末脚で完勝。今回は前走からの直行となるが、フレッシュな状態で動きも抜群。連勝で桜冠をつかみ、２歳女王の強さを改めて見せつける。一方、データ班はデイリー杯クイーンＣの覇者ドリームコアを推奨した。
▼傾向（過去１０年）
牝馬クラシック第１弾。勝ち馬には過去１０年だけでも１８年アーモンドアイ（Ｇ１・９勝）、１９年グランアレグリア（同６勝）、２０年デアリングタクト（同３勝）、２３年リバティアイランド（同４勝）と歴史的名牝が名を連ねている。
▼人気
１番人気〈１・４・１・４〉
２番人気〈５・２・０・３〉
３番人気〈２・２・２・４〉
４番人気〈０・０・１・９〉
５番人気〈０・０・１・９〉
１番人気の信頼度はひと息だが、３連単１０万円オーバーはなし。
▼所属
栗 東〈５・８・６・９８〉
美 浦〈５・２・４・５０〉
▼ステップ
阪神ＪＦ〈３・３・０・５〉
クイーンＣ〈２・０・１・１８〉
チューリッ〈１・７・４・３５〉
フィリーズ〈１・０・２・４１〉
エルフィン〈１・０・１・３〉
朝日杯ＦＳ〈１・０・０・１〉
シンザン記〈１・０・０・２〉
フェアリー〈０・０・１・６〉
フラワーＣ〈０・０・０・６〉
アネモネＳ〈０・０・０・２０〉
勝ち馬９頭が芝１６００メートルのオープン競走か重賞から参戦。ただし、馬券圏内ゼロの東のトライアル・アネモネＳ組は除外。
▼前走内容
勝ち馬９頭が２着以内。同じく９頭が３番人気以内に支持されていた。
▼キャリア
勝ち馬８頭がキャリア３〜５戦。同７頭が新馬戦を制していた。
▼実績
勝ち馬８頭が芝１６００メートル重賞で連対経験があった。
▼決め手
逃 げ〈０・０・１・９〉
先 行〈３・４・２・３２〉
差 し〈４・５・５・６７〉
追 込〈３・１・２・４０〉
勝ち馬９頭が前走の４角を２〜６番手で通過するか最速上がりをマークしていた。
▼注目馬 ドリームコアが全項目を唯一クリアした。出世レースのデイリー杯クイーンＣを快勝。関西遠征は初だが、素質は一流だけにあっさり１冠を奪取してもおかしくない。（記録室）