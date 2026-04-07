「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）

昨年の最優秀２歳牝馬スターアニスが堂々の主役を務める。阪神ＪＦは初のマイル戦でも力強い末脚で完勝。今回は前走からの直行となるが、フレッシュな状態で動きも抜群。連勝で桜冠をつかみ、２歳女王の強さを改めて見せつける。一方、データ班はデイリー杯クイーンＣの覇者ドリームコアを推奨した。

▼傾向（過去１０年）

牝馬クラシック第１弾。勝ち馬には過去１０年だけでも１８年アーモンドアイ（Ｇ１・９勝）、１９年グランアレグリア（同６勝）、２０年デアリングタクト（同３勝）、２３年リバティアイランド（同４勝）と歴史的名牝が名を連ねている。

▼人気

１番人気〈１・４・１・４〉

２番人気〈５・２・０・３〉

３番人気〈２・２・２・４〉

４番人気〈０・０・１・９〉

５番人気〈０・０・１・９〉

１番人気の信頼度はひと息だが、３連単１０万円オーバーはなし。

▼所属

栗 東〈５・８・６・９８〉

美 浦〈５・２・４・５０〉

▼ステップ

阪神ＪＦ〈３・３・０・５〉

クイーンＣ〈２・０・１・１８〉

チューリッ〈１・７・４・３５〉

フィリーズ〈１・０・２・４１〉

エルフィン〈１・０・１・３〉

朝日杯ＦＳ〈１・０・０・１〉

シンザン記〈１・０・０・２〉

フェアリー〈０・０・１・６〉

フラワーＣ〈０・０・０・６〉

アネモネＳ〈０・０・０・２０〉

勝ち馬９頭が芝１６００メートルのオープン競走か重賞から参戦。ただし、馬券圏内ゼロの東のトライアル・アネモネＳ組は除外。

▼前走内容

勝ち馬９頭が２着以内。同じく９頭が３番人気以内に支持されていた。

▼キャリア

勝ち馬８頭がキャリア３〜５戦。同７頭が新馬戦を制していた。

▼実績

勝ち馬８頭が芝１６００メートル重賞で連対経験があった。

▼決め手

逃 げ〈０・０・１・９〉

先 行〈３・４・２・３２〉

差 し〈４・５・５・６７〉

追 込〈３・１・２・４０〉

勝ち馬９頭が前走の４角を２〜６番手で通過するか最速上がりをマークしていた。

▼注目馬 ドリームコアが全項目を唯一クリアした。出世レースのデイリー杯クイーンＣを快勝。関西遠征は初だが、素質は一流だけにあっさり１冠を奪取してもおかしくない。（記録室）