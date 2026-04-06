&TEAM（エンティーム）のSNSが更新。K（ケイ）がBTSの新アルバム『ARIRANG』のタイトル曲「SWIM」を踊るダンス動画が公開され、リスペクトを感じさせるパフォーマンスに注目が集まっている。

【動画】&TEAM Kのしなやかなダンス＆濡れ髪BTS「SWIM」ダンスチャレンジ／ジョングクもリポスト！「2.0」ダンス ほか

■&TEAM Kがしなやかに踊る！BTS「SWIM」ダンスチャレンジ

先日、BTSの「2.0」のダンスチャレンジを公開し、JUNG KOOK（ジョングク）がリポストするなど大きな反響を呼んだK。今回は、新たに「SWIM」のダンスを披露した。

動画は、BTSメンバーも空港で着用し話題となったブルーの「KEEP SWIMMING」ジャケットにデニムを合わせたKの後ろ姿からスタート。サビに合わせて振り返る、美しい横顔が一気に視線を奪う。

時折歌詞を口ずさみながらカメラを真っ直ぐに見つめ、しなやかに踊るK。波に漂うように体を反らせるたび、サラサラと揺れる髪がダンスに繊細なニュアンスを与える。

途中の全身が映るシーンでは、その小顔と抜群のスタイルに驚く声も。柔らかくしなやかな動きと豊かな表情で、楽曲の世界観に深く入り込んだパフォーマンスを見せた。

そしてラストは、青のキャップを被ったKが歌詞に合わせて画面に飛び込むような演出。次の瞬間、水から上がったかのような濡れ髪姿で顔を上げるという、ユーモアあふれる仕掛けで締めくくられている。

Kの伸びやかなダンスとお茶目な演出の両方を楽しめるこの動画に、SNSでは「丁寧にカバーしててリスペクト感じる」「踊ってる時の表情が好きすぎる」「最後は予想外（笑）」「リアルにダイブしてる（笑）」「かっこいいのにかわいくてずるい」「肌きれいすぎ」「濡れ髪ケイくん最高」などの声が寄せられている。

■&TEAM K、映画『プラダを着た悪魔２』記念イベントに登場へ

なお、Kは4月6日に開催される映画『プラダを着た悪魔２』の公開記念ファンイベントに登場予定。イベントおよびレッドカーペットの様子は、17時45分から、映画を配給する20世紀スタジオの公式YouTubeにて生配信される予定だ。

■&TEAM K、BTS「2.0」のダンスチャレンジ