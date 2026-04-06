ガソリン1リットルが1万円に…竹田恒泰が明かすキューバの悲惨な現状と「アメリカの思惑」
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政治評論家の竹田恒泰氏が自身のYouTubeチャンネルで「アメリカの敵キューバが親米国になる？」を公開した。動画では、深刻なエネルギー不足に陥るキューバの国内事情と、アメリカとの関係改善の可能性について独自の視点で解説している。
竹田氏はまず、読売新聞の記事を提示し、アメリカがキューバ大統領の退陣を要求している現状に言及した。しかし、キューバの実権はカストロ一族が握っており、大統領は「傀儡なんですよね」と指摘。アメリカの真の狙いは「現体制の崩壊ではなく、現大統領を辞めさせろと。で、カストロ一族は残っていい」という条件のもと、関係を改善することにあると説明した。
また、キューバ側もアメリカに対して融和的な提案を始めているという。その背景について、竹田氏はアメリカからの経済制裁に加え、頼みの綱であったベネズエラからの石油供給が止まったことを挙げた。現在、ガソリン価格が1リットル1万円近くに高騰するなど「もう車も乗れないということになってしまっている」と、極めて深刻な生活状況に陥っていると語った。
このような苦境から、キューバが中国やロシアとの関係を見直し「親米国家に変わるかもしれない」と予測。もし実現すれば、アメリカにとっては「うちらの裏庭をね、ロシアや中国には荒らさせないということ」になり、国際政治において「すごいこと」だと強調した。最後には「キューバが今後どうなるかも目が離せない」と締めくくり、今後の動向に注目が集まる。
竹田氏はまず、読売新聞の記事を提示し、アメリカがキューバ大統領の退陣を要求している現状に言及した。しかし、キューバの実権はカストロ一族が握っており、大統領は「傀儡なんですよね」と指摘。アメリカの真の狙いは「現体制の崩壊ではなく、現大統領を辞めさせろと。で、カストロ一族は残っていい」という条件のもと、関係を改善することにあると説明した。
また、キューバ側もアメリカに対して融和的な提案を始めているという。その背景について、竹田氏はアメリカからの経済制裁に加え、頼みの綱であったベネズエラからの石油供給が止まったことを挙げた。現在、ガソリン価格が1リットル1万円近くに高騰するなど「もう車も乗れないということになってしまっている」と、極めて深刻な生活状況に陥っていると語った。
このような苦境から、キューバが中国やロシアとの関係を見直し「親米国家に変わるかもしれない」と予測。もし実現すれば、アメリカにとっては「うちらの裏庭をね、ロシアや中国には荒らさせないということ」になり、国際政治において「すごいこと」だと強調した。最後には「キューバが今後どうなるかも目が離せない」と締めくくり、今後の動向に注目が集まる。
YouTubeの動画内容
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