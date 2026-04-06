歌手の小柳ルミ子が5日に自身のアメブロを更新。「福岡県人会」の食事会で、自身の新曲チラシを巡って起きた驚きのエピソードを披露した。

【映像】小柳ルミ子、急きょ手術になったことを報告

「福岡県人会でのこぼれ話」というタイトルでブログを更新した小柳は、「新曲が出ると必ず!!自分でも宣伝出来る様に…とチラシを30枚程 自分のバッグに入れ持ち歩くんです」と明かした。この日の食事会でも集まった福岡県出身の仲間たちにチラシを配り、「応援宜しくお願いします!!」と呼びかけたという。

しかし、そのチラシを受け取った参加者から「会長、血液型だけ何故手書きなんですか？」と指摘が入ったことを明かし、小柳はこれに対し、「ミスプリでB型になってたの。たかが血液型でも嘘つくの嫌だから、私が修正テープで消してA型って書いたの」と告白。

周囲は「えーっ!? 会長自ら書いたんですかー!? 会長えらーい!!!!!!」と驚いていたことを明かし、小柳は「とんだ事で皆に褒められました」とつづった。ブログには実際に手書きで「A型」と修正されたチラシの裏面の写真もアップされており、小柳は「性格ですね。嘘が大嫌い!!」と、自身の譲れないこだわりを強調して締めくくった。

この投稿に読者からは「間違いをそのままにしておけない、ルミちゃんらしいです」「ルミちゃん素晴らしいー」「お人柄が垣間みられるこぼれ話にニッコリ」などコメントが寄せられている。