FXで爆益の水谷隼、利益ケタ違いでネット騒然 取引スクショ公開「攻略法が気になる」
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が5日、自身のXを更新。株も含めてトレードがうまくいかない時期があったが、3月のFX取引はケタ違いの利益を出したことを報告すると、ネット上で驚きの声があがっている。
【画像】気になる！ケタ違いの利益 公開された水谷隼のFX取引スクショ
定期的に株やFX取引について報告している水谷は今回、「FXも3月好調でした FX初めて1年経って、波はあるけど色々吸収しながら成長できてると思う 何より攻略法の糸口が見えてきたかも」と手応え。
投稿した画像では、FX取引した通貨ペアを公開しながら「＋100万円」「＋98万5000円」などとコツコツ利確していることがわかる。さらに、3月1日〜31日までの合計実現損益は「＋2473万3120円」と表示されている。
これにネット上では「すげえー！批判コメントばかりだったけどこれだけ勝ってたら文句も出なくなるな」「攻略法が気になる」「桁が違いすぎます。水谷さんすごすぎです」「2千万円はやばいです！ついに再現性ある取引ですかね」などの声が出ている。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。
【画像】気になる！ケタ違いの利益 公開された水谷隼のFX取引スクショ
定期的に株やFX取引について報告している水谷は今回、「FXも3月好調でした FX初めて1年経って、波はあるけど色々吸収しながら成長できてると思う 何より攻略法の糸口が見えてきたかも」と手応え。
これにネット上では「すげえー！批判コメントばかりだったけどこれだけ勝ってたら文句も出なくなるな」「攻略法が気になる」「桁が違いすぎます。水谷さんすごすぎです」「2千万円はやばいです！ついに再現性ある取引ですかね」などの声が出ている。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。