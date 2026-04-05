TOBE所属・CLASS SEVEN、新曲初披露で全力パフォーマンス 一糸乱れぬダンスでギャップも【関コレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/04/05】「TOBE」から配信デビューした7人組男性グループ・CLASS SEVENが5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。
【写真】TOBE所属7人組グループ、爽やか衣装で「関コレ」初出演
ミントグリーンの衣装に身を包み登場したCLASS SEVEN。「関西コレクション30周年おめでとうございます！僕たちCLASS SEVENが、全力で歌を届けます！絶対に聴いていってください！」と呼びかけながらセンターステージへ。爽やかなデビュー曲「miss you」で幕を開けた。
続くダンスナンバーでは、打って変わって力強く、一糸乱れぬパフォーマンスを披露。センターステージに戻っての挨拶では、「僕たちは7人組グループで、ラブソングを情熱的に歌うグループです」と紹介し、翌6日発売の「心にキスをした」へ。観客に「この景色を覚えていてくださったら嬉しいですし、ときめいてくださったら嬉しいです！」と呼びかけ、全力のパフォーマンスで会場の熱気をさらに高めた。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結したほか、小林幸子・YUMEKIらも登場した。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務めた。（modelpress編集部）
M1.miss you
M2.ダンスナンバー
M3.心にキスをした
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【写真】TOBE所属7人組グループ、爽やか衣装で「関コレ」初出演
◆CLASS SEVEN、新曲初披露
ミントグリーンの衣装に身を包み登場したCLASS SEVEN。「関西コレクション30周年おめでとうございます！僕たちCLASS SEVENが、全力で歌を届けます！絶対に聴いていってください！」と呼びかけながらセンターステージへ。爽やかなデビュー曲「miss you」で幕を開けた。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結したほか、小林幸子・YUMEKIらも登場した。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開。MCは朝日奈央、ぺこぱが務めた。（modelpress編集部）
◆CLASS SEVENセットリスト
M1.miss you
M2.ダンスナンバー
M3.心にキスをした
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