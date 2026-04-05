基本性能も高まった「LCV」仕様

2025年12月18日にマイナーチェンジが発表され、装備の見直しや質感の向上によって改めて関心を集めている日産「セレナ」。

ファミリー向けミニバンとして長く支持されてきたこのクルマですが、そのラインナップには3列目シートを持たない“サードシートレス仕様”という少し特殊なバリエーションも設定されています。

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この仕様は、一般ユーザー向けとは異なり、福祉車両の「ライフケアビークル（LCV）」シリーズとして用意されているものです。

車いすを利用する人がそのまま乗車できるよう、後方の空間を広く確保する目的で、あえて3列目シートを設けないレイアウト（チェアキャブ）を採用しています。

チェアキャブの乗車定員は6人乗りが基本となり、車いす利用者1名と通常座席5名という組み合わせです。

セカンドシートは前後スライドに加えて横方向にもスライドするため、車いすの位置に合わせてシートを調整でき、介助者が隣で見守りやすい空間を作り出すことが可能です。

室内高にも余裕を持たせており、車いすで乗車した際の頭上空間がしっかり確保されているのも特徴の一つです。

このサードシートレス仕様は、リフタータイプの電動リフトを備え、昇降能力は160kgと大型の車いすにも対応可能です。

昇降はスイッチ操作で完了し、挟み込み防止機構などの安全装置も備わっています。どちらのタイプにも車いす固定装置が標準装備され、走行中の安定性を確保しています。

ベースとなるセレナ自体も、今回のマイナーチェンジで商品力を高めました。上級グレードを中心にフロントグリルやホイールのデザインを一新し、新色も追加されました。

現行型は2022年登場の6代目で、ボディサイズは全長4690mm×全幅1695mm×全高1870mm（車種により異なる場合あり）、ホイールベースは2870mm。7人乗りと8人乗りを設定し、扱いやすいサイズ感となっています。

外観は水平基調の落ち着いたデザインを採用しており、内装は広い室内高とフラットなフロアにより、大人数での移動を快適にするパッケージが特徴です。

Google搭載の最新NissanConnectインフォテインメントシステムや、最新カメラ技術によるインテリジェントアラウンドビューモニターなど、使い勝手と安全性の向上が図られています。

WLTCモード燃費は最大20.3km／Lを記録する1.4リッターハイブリッド「e-POWER」モデルに加え、廉価な2リッターガソリン車もラインナップされているほか、「プロパイロット」や「360°セーフティアシスト」といった先進安全装備も充実しています。

リフタータイプの車両本体価格は、342万9000円からの設定です（消費税非課税）。

セレナのサードシートレス仕様は、クルマが持つ本来の実用性を福祉の領域へと広げる選択肢として、利用者の生活に寄り添う一台であり続けるでしょう。

同モデルに対し、ネット上やSNSでは、これまでの福祉車両はベースグレードのガソリン車に限られることも少なくありませんでしたが、「e-POWERによる20km／L以上の低燃費」や、「プロパイロットなどの先進安全装備」が福祉車両でもしっかり選べる点が非常に高く評価されています。

また、挟み込み防止機構がついた電動リフターやスロープの使い勝手について、「毎日の乗せ降ろしが本当に楽になりそう」「介助する側・される側双方の安全が考えられている」といった声が寄せられています。

さらに、最も目立っていた意外な反響が、アウトドアやレジャーを楽しむ一般層からの声で、「福祉用ではなく、ただ3列目を取り払っただけの巨大な荷室を持つ5〜6人乗り仕様が欲しい」「キャンプや車中泊、大型犬を乗せるのに最高すぎる」という声も多く見られます。

日産には車中泊向けのカスタムカー「マルチベッド」仕様なども存在しますが、「ベッドキット等の架装はいらないから、サードシートレスのドンガラ（何もない空間）仕様を安くラインナップしてほしい」という、積載性に特化した2列シート・ミニバンへの潜在的なニーズの高さがうかがえます。