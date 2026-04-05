PS5・Switch 2で配信開始！Offworld「スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー」

記事ポイント 『スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー！』がNintendo Switch 2・PS5デジタル版で2026年4月2日に発売レトロFPS×バグ視点プレイという前代未聞の二面構造で没入感を高める設計価格4,840円（税込）・日本語対応・オフラインプレイ対応で手軽に始められる 『スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー！』がNintendo Switch 2・PS5デジタル版で2026年4月2日に発売レトロFPS×バグ視点プレイという前代未聞の二面構造で没入感を高める設計価格4,840円（税込）・日本語対応・オフラインプレイ対応で手軽に始められる

Dotemuとゲームソースエンターテインメントが発売する『スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー！』が、Nintendo Switch 2とPlayStation 5のデジタル版で2026年4月2日に正式発売されています。

PCでは2026年3月17日に先行発売されたタイトルが、いよいよコンソールユーザーにも届きます。

日本語表示対応・オフラインプレイ対応・4,840円（税込）という構成で、ゲーム機ユーザーが気軽に戦場へ踏み込める体制が整っています。

Offworld「スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー」

タイトル：スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー！対応機種：PC / PlayStation 5 / Nintendo Switch 2価格：4,840円（税込）発売日：2026年3月17日（PC） / 2026年4月2日（PS5・Nintendo Switch 2 デジタル版）ジャンル：レトロファーストパーソンシューティングプレイ人数（オフライン）：1人表示対応言語：日本語 / 英語 / 中国語（簡体字・繁体字）開発元：Auroch Digitalアジア発行元：Game Source EntertainmentCERO：Z

本作は映画『スターシップ・トゥルーパーズ』の世界観を再現したレトロFPSです。

プレイヤーは機動歩兵隊の一員として広大な武器庫を駆使し、押し寄せるバグ（虫）の大群を相手に一人称視点で戦います。

シングルプレイヤーキャンペーンを完全収録しており、新たなヒーロー「メジャー・サミー・ディーツ」の視点を通して人類と昆虫型異星人の戦争を体験できます。

バグ視点プレイ

本作最大の独自要素は、史上初めてプレイヤーが「バグ」側の視点を体験できるモードを持つ点です。

人類の敵であるバグになりきってその行動原理を理解することで、戦略の深みが増す設計となっています。

コンソール版の強化ポイント

PS5・Nintendo Switch 2では、コンソール向けに最適化されたよりなめらかで没入感の高いゲームプレイが実現しています。

高品質FMV映像も収録されており、ジョニー・リコ将軍本人からのメッセージを含む映像演出が戦場のリアリティを高めます。

また、オフラインプレイに完全対応しているため、ネット環境を問わずいつでも戦場に赴けます。

多彩な機動歩兵隊の武器を組み合わせながらバグの大群を一掃するレトロFPSの醍醐味が、コンソールの大画面でそのまま味わえます。

CERO Zレーティングの通り、激烈な一人称視点戦闘を妥協なく再現した作品です。

『スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー！』は、人類側とバグ側の両視点を行き来できる構造が最大の差別化点です。

レトロFPSの緊張感とFMVによる映画的演出が一体となり、単なるシューターにとどまらない作品となっています。

日本語対応・オフライン完全対応・4,840円（税込）という間口の広さも、コンソールユーザーには魅力的な条件です。

『スターシップ・トゥルーパーズ：アルティメット・バグ・ウォー！』の紹介でした。

よくある質問

Q. コンソール版はどのプラットフォームで発売されていますか？

A. Nintendo Switch 2とPlayStation 5のデジタル版で2026年4月2日に発売されています。PCは2026年3月17日に先行発売されています。

Q. 価格と対応言語を教えてください？

A. 価格は4,840円（税込）です。日本語・英語・中国語（簡体字・繁体字）の表示に対応しています。

Q. ネット接続なしでもプレイできますか？

A. オフラインプレイに完全対応しており、インターネット接続なしでもシングルプレイヤーキャンペーンが楽しめます。

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