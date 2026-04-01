クローゼットでぎゅっと体を寄せ合う仲良し猫2匹…あまりにも微笑ましい光景は26万8千回を超えて表示され、2万9千件のいいねが寄せられました。

【写真：ふとクローゼットを見たら、『2匹の猫』が……たまらなく可愛い瞬間】

尊さが限界突破

X（旧Twitter）アカウント『@tanukinekomugi』に投稿されたのは、2匹の猫がくっついてお昼寝している姿です。写真に登場するのは、2023年9月30日生まれ（推定）の姉妹猫、「こむぎ」ちゃん（シャムトラ）と「すもも」ちゃん（キジ白）。鍵しっぽがチャームポイントのかわいい子たちです。この日飼い主さんがクローゼットを見てみると、そこには2匹の尊すぎる寝姿があったのだそうです。

こむぎちゃんとすももちゃんは互いに伏せの姿勢で向かい合い、顔と顔をそっとくっつけて眠っていたのだとか。クローゼットという安心できる場所で2匹が寄り添う姿は、まるで「ここにいるよ」「一緒だよ」と伝え合っているかのようにも見えたとのこと。思わず胸があたたかくなる猫たちのワンシーンなのでした。

もぐもぐタイム

ほかの投稿では、一緒に猫草を食べる姿を披露してくれているこむぎちゃんとすももちゃん。

耳をぺたんと寝かせながら一生懸命に草を頬張る2匹の姿を見ていると、今にも「うまい、うまい」という声が聞こえてきそうだったといいます。何をするにも一緒な仲のいいこむぎちゃんとすももちゃんなのでした。2匹が繰り広げる自由で楽しい日常の様子は、これからもたくさんの人々に笑顔と元気を届け続けてくれることでしょう。

Xアカウント『@tanukinekomugi』では、この他にも猫たちのおもしろくてかわいい姿をたくさん見ることができます。

記事冒頭でご紹介した、こむぎちゃんとすももちゃんがクローゼットでくっついてお昼寝している投稿には、「幸せそうな顔がふたつ！」などの絶賛コメントが寄せられています。

写真・動画提供：Xアカウント「@tanukinekomugi」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。