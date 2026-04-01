スポンジ・ボブとコラボ！VISION STREET WEAR 限定コレクション発売

記事ポイント VISION STREET WEARとスポンジ・ボブのコラボ第2弾となる夏コレクションスケーターに扮したキャラクターなどストリート×ユーモアが融合した全4種のTシャツ各5,390円（税込）でHa-Li-C STORE by HYBRIDにて販売中 VISION STREET WEARとスポンジ・ボブのコラボ第2弾となる夏コレクションスケーターに扮したキャラクターなどストリート×ユーモアが融合した全4種のTシャツ各5,390円（税込）でHa-Li-C STORE by HYBRIDにて販売中

VISION STREET WEARとスポンジ・ボブのコラボレーション第2弾が登場しています。

スケーターに扮したキャラクターや鮮やかなカラーバリエーションが特徴の夏コレクション全4種が、Ha-Li-C STORE by HYBRIDにて販売中です。

VISION STREET WEAR「スポンジ・ボブ」コラボコレクション

販売場所：Ha-Li-C STORE by HYBRID価格：各5,390円（税込）販売開始日：2026年3月25日（水）

本格ストリートブランド「VISION STREET WEAR」が、好評だった第1弾に続き、人気アニメ「スポンジ・ボブ」との夏コレクションを展開しています。

ストリートスタイルに遊び心をプラスする鮮やかなカラーと、ファニーなスポンジ・ボブのイラストが大きな魅力です。

スケーターブランドとのコラボレーションらしく、スケーターに扮したスポンジ・ボブやパトリックのグラフィックもラインナップされています。

SkaterTee／スケーターグラフィックTシャツ

スケーターに扮したスポンジ・ボブとパトリックをフロントにプリントした一枚です。

バックにはキャラクターの後ろ姿がデザインされており、前後で楽しめる遊び心あふれるディテールとなっています。

Multi Tee／マルチグラフィックTシャツ

バックに大きくプリントされたスポンジ・ボブが印象的なアイテムです。

VISION STREET WEARのロゴの周りに人気キャラクターたちが散りばめられたデザインで、ファンには見逃せない一枚となっています。

VSW LogoT／VSWロゴグラフィックTシャツ

アイコニックなVISION STREET WEARのマガジンロゴを使用したアイテムです。

ストリートな着こなしに映えるシックなデザインで、男女ともにデイリーに使えます。

Character Tee／キャラクターグラフィックTシャツ

キャラクターの集合イラストがキュートな一枚です。

ベーシックなカラーに加えて夏らしいイエローもラインナップしており、この夏のスタイリングの主役になるアイテムとなっています。

ストリートテイストとスポンジ・ボブのユーモアが融合した、個性的なデザインが楽しめます。

スケーターグラフィックからシックなロゴデザインまで、4種類のバリエーションが揃っています。

鮮やかなカラー展開で、夏のコーディネートの主役になるアイテムとなっています。

VISION STREET WEAR×スポンジ・ボブ コレクションの紹介でした。

よくある質問

Q. VISION STREET WEAR×スポンジ・ボブ コレクションはどこで購入できますか？

A. モール型ECサイト「Ha-Li-C STORE by HYBRID」にて販売されています。

Q. コレクションの価格はいくらですか？

A. 全4種のTシャツがそれぞれ5,390円（税込）で販売されています。

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