スポンジ・ボブとコラボ！VISION STREET WEAR 限定コレクション発売
記事ポイントVISION STREET WEARとスポンジ・ボブのコラボ第2弾となる夏コレクションスケーターに扮したキャラクターなどストリート×ユーモアが融合した全4種のTシャツ各5,390円（税込）でHa-Li-C STORE by HYBRIDにて販売中
VISION STREET WEARとスポンジ・ボブのコラボレーション第2弾が登場しています。
スケーターに扮したキャラクターや鮮やかなカラーバリエーションが特徴の夏コレクション全4種が、Ha-Li-C STORE by HYBRIDにて販売中です。
VISION STREET WEAR「スポンジ・ボブ」コラボコレクション
販売場所：Ha-Li-C STORE by HYBRID価格：各5,390円（税込）販売開始日：2026年3月25日（水）
本格ストリートブランド「VISION STREET WEAR」が、好評だった第1弾に続き、人気アニメ「スポンジ・ボブ」との夏コレクションを展開しています。
ストリートスタイルに遊び心をプラスする鮮やかなカラーと、ファニーなスポンジ・ボブのイラストが大きな魅力です。
スケーターブランドとのコラボレーションらしく、スケーターに扮したスポンジ・ボブやパトリックのグラフィックもラインナップされています。
SkaterTee／スケーターグラフィックTシャツ
スケーターに扮したスポンジ・ボブとパトリックをフロントにプリントした一枚です。
バックにはキャラクターの後ろ姿がデザインされており、前後で楽しめる遊び心あふれるディテールとなっています。
Multi Tee／マルチグラフィックTシャツ
バックに大きくプリントされたスポンジ・ボブが印象的なアイテムです。
VISION STREET WEARのロゴの周りに人気キャラクターたちが散りばめられたデザインで、ファンには見逃せない一枚となっています。
VSW LogoT／VSWロゴグラフィックTシャツ
アイコニックなVISION STREET WEARのマガジンロゴを使用したアイテムです。
ストリートな着こなしに映えるシックなデザインで、男女ともにデイリーに使えます。
Character Tee／キャラクターグラフィックTシャツ
キャラクターの集合イラストがキュートな一枚です。
ベーシックなカラーに加えて夏らしいイエローもラインナップしており、この夏のスタイリングの主役になるアイテムとなっています。
ストリートテイストとスポンジ・ボブのユーモアが融合した、個性的なデザインが楽しめます。
スケーターグラフィックからシックなロゴデザインまで、4種類のバリエーションが揃っています。
鮮やかなカラー展開で、夏のコーディネートの主役になるアイテムとなっています。
VISION STREET WEAR×スポンジ・ボブ コレクションの紹介でした。
よくある質問
Q. VISION STREET WEAR×スポンジ・ボブ コレクションはどこで購入できますか？
A. モール型ECサイト「Ha-Li-C STORE by HYBRID」にて販売されています。
Q. コレクションの価格はいくらですか？
A. 全4種のTシャツがそれぞれ5,390円（税込）で販売されています。
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