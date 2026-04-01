47万回再生され5.1万「いいね」を獲得しているのは、激おこの黒猫の姿。見守った視聴者からは「ドキドキしてみてたらまさかの…吹き出しました」「どんなパンチが繰り出されるのかと見入っていたらwwww」などのコメントが寄せられています。

【動画：激おこ状態の黒猫が同居猫に『渾身の一撃』を放った結果…「パンチは初めて？」まさかの『威力』】

激おこの黒猫はちちゃん

Threadsアカウント「はちなな」に投稿されたのは、白猫の「ななちゃん」を上から見下ろしている黒猫の「はちちゃん」の姿。はちちゃんは右手を振り上げた状態で、今まさにななちゃんに猫パンチを繰り出そうとしている体勢だったといいます。

はちちゃんを見上げているななちゃんは、耳をぺたっと後ろに倒し「今まさに殴られる数秒前」を覚悟している表情だったそうです。ふたりの様子からは、はちちゃんはななちゃんに“激おこ”。ななちゃんも怒られる理由を悟っているように見えたとのこと。

「いくぞ…いくぞ…！」

ふたりの間に何があったのかはわかりませんが、一触即発の状態。はちちゃんが振り上げた手がぴくぴくっと動き、いつ猫パンチが飛び出してもおかしくない状況だったといいます。はちちゃんの手が動くたびに、ななちゃんの目もぴくりと反応。かなり警戒していたそう。

緊張感に耐えられなくなったのか、ななちゃんは何かを言いたげに口を動かしたり、舌をぺろぺろ出したりしていたとのこと。覚悟はできていても、何度も手をぴくぴくされては、たまりませんよね。

渾身の一撃

とうとう、はちちゃんの手が振り下ろされるときが！はちちゃんの猫パンチは、ななちゃんの鼻先に「ぽん」と落とされたそうです。なんともいえない優しい「ぽん」なら、ななちゃんは痛くもかゆくもなかったはず…。これがはちちゃんの渾身の一撃なのですね。

この日はケンカをしていたふたりですが、普段はもちろん仲良しとのこと。くっついて寝たり、一緒に段ボールに入ったりと、仲睦まじく暮らしているそうです。今回は、ななちゃんがはちちゃんの逆鱗に触れてしまったのでしょう。

はちちゃんの渾身の一撃を見た視聴者からは、「黒猫ってこんなんなんです、平和主義でヘタレの優しくて甘えん坊」「ニンゲンには容赦ないのにね」などのコメントも届いていました。

Threadsアカウント「はちなな」には、はちちゃんとななちゃんがのびのび暮らす様子がたくさん投稿されていますよ。

写真・動画提供：Threadsアカウント「はちなな」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。