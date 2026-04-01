スウェーデンはアーセナルのギョケレシュ擁する難敵

W杯北中米大会で日本代表と同じグループFに入る最後の1枠はスウェーデンに決まった。

4月1日（現地時間3月31日）に行われた欧州予選プレーオフ・パスB決勝（日本時間4月1日）でスウェーデンはポーランドに3−2で勝利し、2大会ぶり12回目のワールドカップ出場を決めた。これにより、日本代表の3カ国目の対戦相手はスウェーデンに確定した。

日本はオランダ、チュニジアとともにグループFに入ることが昨年12月の組み合わせ抽選で決定していたが、4枠目はパスBの勝者に委ねられていた。準決勝でビクトル・ギョケレシュのハットトリックでウクライナを3-1で下したスウェーデンが決勝でもその勢いをキープし、本大会切符を手にした。

序盤はアウェーのポーランドが試合の主導権を握る。しかし、先手を取ったのはスウェーデンだった。左サイドからガブリエル・グドムンドソンが入れたグラウンダーのパスをヤシン・アヤリがヒールで流すと、最後はアントニー・エランガが左足でシュートを放つと、ボールはクロスバーの下を叩いてゴールに決まり、ホームで戦うアドバンテージのあるスウェーデンが先制した。

対するポーランドは前半33分、左サイドからエリア内までボールを運んだニコラ・ザレンスキが右足でシュートを決め、1−1に追い付いた。スウェーデンは前半終了間際に右サイドでFKを得ると、ベンジャミン・ニグレンの精度の高い左足キックからグスタフ・ラガービエルケがヘッドで合わせてゴールネットを揺らし、2−1と勝ち越しに成功。ポーランドの反撃を凌いでリードしてハーフタイムに入った。

後半も立ち上がりから両チームがチャンスを作るなか、後半10分にはポーランドが同点ゴールを決める。右サイドからのクロスを折り返したところ、最後はシフィデルスキが押し込み、2−2に追い付いた。同点で迎えた後半43分、スウェーデンは波状攻撃を見せると、最後はエースのギョケレシュが押し込み、スウェーデンが3−2と勝ち越した。このまま試合は終了し、スウェーデンが勝利してW杯出場を決めた。

森保ジャパンとスウェーデンとのグループステージ対戦は6月26日、ダラスのAT&Tスタジアムで行われる。スウェーデンは、FIFAランク40位と日本（18位）より下位に位置するが、プレミアリーグのアーセナルでプレーするギョケレシュを中心に攻撃力は高く、決して侮れない相手だ。グラハム・ポッター監督率いるチームは組織的な守備も備えており、難しい試合が予想される。

森保ジャパンにとってグループFは「オランダ＋欧州勢2チーム」という構図。初戦のオランダ戦（6月15日）から始まり、チュニジア（6月21日）、スウェーデンとの3連戦でいかに勝ち点を積み上げるかが、決勝トーナメント進出のカギを握る。（FOOTBALL ZONE編集部）