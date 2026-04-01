「阪神４−１ＤｅＮＡ」（３１日、京セラドーム大阪）

執念を乗せたバットを力強く振り抜いた。今季初スタメンとなった阪神・高寺は貴重な追加点となる犠飛を放ち、勝利をたぐり寄せた。

「ゲーム展開的に追加点がほしい場面で輝（佐藤）さんと大山さんにチャンスメークしてもらった。なんとかできてよかったです」

六回無死二、三塁。表の守備で才木が本塁打を浴び、１点差に迫られた嫌なムードの中、中軸２人がつくった好機だった。「ほんとの最低限だったんですけど、輝さんが走ってくれたので輝さんに感謝してます」。打球は左翼へのやや浅い飛球だった。三走・佐藤輝も全力疾走で本塁へ生還。再び２点差へと戻す得点をもぎ取った。

守備でもチームをもり立てた。三回に先頭・デュプランティエの飛球が左翼の前へ飛ぶと、ダイビングキャッチ。「これからもピッチャーを助けられるように。まず守りからしっかりやっていきたい」と笑顔。攻守でホーム開幕戦を彩った。

開幕３連戦は中川が「６番・左翼」だった。初スタメンで力の入る場面だが「普段通りというかあまり（気合を）入れすぎないように意識しました。気合は勝手に入るので」と泰然。「ヒットは出なかったんですけど、ここからしっかり修正していきます」。左翼の定位置奪取へ、アピールを継続する。