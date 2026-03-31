この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が「日本人を助けようとして、韓国人が死を覚悟した数分間。新大久保で起きた悲劇」を公開した。動画では、2001年に新大久保駅で発生した転落事故を取り上げ、日本人男性を救助しようとして犠牲になった韓国人留学生イ・スヒョンさんの行動と、そこから得られる「国籍を超えた人間愛」について工学博士のパクくんが解説している。



動画の冒頭、パクくんは2001年1月26日の金曜夜に新大久保駅で起きた事故の経緯を詳述する。酒に酔って線路に転落した日本人男性を救うため、その場にいた韓国人留学生のイ・スヒョンさんと、日本人カメラマンの関根史郎さんがホームから飛び降りた。列車が到達するまでの猶予はわずか「7秒」だったと言われているが、彼らは逃げることなく救助を試み、3名とも列車にはねられ亡くなった。



パクくんは、イ・スヒョンさんの人柄について、「偉大な変人」と友人に呼ばれるほど正義感が強く、誠実な人物だったと紹介する。彼は日本をパラダイスだと語るほど愛し、通学路のゴミを自転車の荷台がいっぱいになるまで拾うような青年だった。日韓の架け橋になることを夢見ていた彼の死は大きな衝撃を与え、その後のホームドア設置加速や、映画化などを通じて語り継がれている。



現在27歳で当時のイさんと同年代であるパクくんは、新大久保駅に設置された顕彰碑の前で、尊敬よりも先に怖さを感じたと吐露する。「自分にそんな行動ができるのか」と自問した時、答えはNoだったという。しかし、イさんの行動の本質を深く考察する中で、「この話には国籍というフィルターは一切ない」という結論に至る。彼が線路に飛び降りた瞬間、「この人は日本人か？」などとは考えておらず、「人間は人間として人を助ける」という純粋な動機だけがあったはずだと分析した。



パクくんは「国籍ってただのラベルだ」と断言し、国同士の関係が複雑であっても、個人間のつながりには関係がないと強調する。自身も日本での留学生活において、研究室の先生や通りすがりの人から多くの親切を受けてきた経験を挙げ、民間レベルでの信頼関係構築の重要性を説いた。そして、イさんの行動は「あなたならどうしますか？ あなたは誰かのために動けますか？」という問いを、今もなお私たちに投げかけていると語る。



動画の最後でパクくんは、「行動は時間を超える」と述べ、イさんの勇気をただの石碑に閉じ込めてはならないと訴えた。国籍や属性にとらわれず、一人の人間として他者と関わり、小さな共感を積み重ねていくことこそが、自身が目指す未来であると結んでいる。