DMM TVで観るべきおすすめ番組トップ5を発表【モデルプレスランキング】
【モデルプレス＝2026/03/31】エンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」では、「おすすめDMM TV作品といえば？」というテーマで読者アンケートを実施。トップ5を発表する。【モデルプレスランキング】
【写真】窪塚洋介＆亀梨和也、恐怖の復讐屋ビジュ
1位「幸せカナコの殺し屋生活」
2位「外道の歌」
3位「ドンケツ」
4位「令和に官能小説作ってます」
5位「大脱出」
調査期間：3月17日〜22日
回答数：545件（性別比：女性87.2％、男性8.1％、回答なし4.8％）
年代内訳：10代2.2％、20代9.7％、30代12.1％、40代17.1％、50代38.7％、60代以上20.2％
└うち学生の回答数：32件
└内訳：小学生3.1％、中学生9.4％、高校生21.9％、大学生・専門学生・大学院生65.6％
ブラック企業を脱出し、ホワイトな「殺し屋」へと転身するカナコを、アクション初挑戦ののんが瑞々しく熱演。さらに、相棒・桜井役のKis-My-Ft2・藤ヶ谷太輔が放つ、不器用ながらもカナコを見守るクールな姿も魅力の一つ。理不尽な現代社会をサクサクと掃除していく痛快さは、まさにストレス社会を生きる視聴者たちのエナジードリンク。カナコの成長と、のん×藤ヶ谷というタッグが放つ化学反応は、一度観れば沼落ちしてしまう。
＜読者コメント＞
・「痛快コメディでありながら心に寄り添うハートフルさもある。初アクションとは思えない息のあったコンビのかっこよさは何度も見たくなる」
・「とにかく面白い！テンポ感もよく、原作の空気感もきちんと再現されている。アクションもクスッと笑えるところも、動物の声も配役も全てがハマっている」
・「クスッと笑えてホロっとできてアクションは本格的！キャラクターが原作から飛び出てきたまんまなのではないかと思うほどです！続編を首を長くして待っています！」
窪塚洋介×亀梨和也という、圧倒的オーラを放つ2人がダブル主演を務める復讐劇。法で裁けぬ悪党を完膚なきまでに叩き潰す「カモ」と「トラ」のコンビに釘付け。地上波の限界を超えたバイオレンス描写の先に、現代社会が抱える闇と「正義とは何か」を突きつける重厚な人間ドラマが横たわっており、4月9日からはSEASON2の配信も控えている。
＜読者コメント＞
・「犯罪や人を傷つけても罰を受けない人もいる。カモとトラがドラマの中だけだとしても、2人に救われる」
・「地上波では観られないシーンもありますが、観終わった後、とても爽快感のあるドラマで見どころがたくさんあります。そして何よりカモトラのかっこよさが正義です」
・「復讐代行屋の物語。亀梨さんのトラが原作再現度高すぎてかっこいいし、窪塚さんのカモはサングラス越しでも伝わる演技。怖いけど身近にある危険だし考えさせられる話が多い」
シリーズ累計930万部突破の伝説的コミックを、伊藤英明主演で実写化。「ロケマサ」こと沢田政寿の規格外な暴れっぷりは、まさに「男のロマン」そのもの。原作への並々ならぬリスペクトを感じるビジュアルの作り込みと、肉体美を駆使したド迫力アクションが、コアなファンをも唸らせている。不器用で真っ直ぐな男たちの生き様が、凍てついた心を熱く焦がしてくれる。
＜読者コメント＞
・「伊藤英明さんのロケマサが、漫画からそのまま出てきたような迫力で圧倒されました。アクションの重みが違う！」
・「キャストの皆さんの肉体改造が凄まじくて震えます」
・「信念を曲げないロケマサの姿に、今の時代にない“熱さ”を感じてスカッとします」
官能小説の老舗「フランス出版」を舞台にした、前代未聞のお仕事ドラマ。徳井義実（チュートリアル）と桃月なしこという異色の組み合わせが、真剣に「エロ」を追求する編集部の日々をシュールかつ温かく描き出す。コミカルな掛け合いの中に、クリエイターとしての苦悩や情熱が垣間見える展開もあり、官能小説というジャンルをリスペクトしつつ、働くすべての人へ響くであろう快作だ。
＜読者コメント＞
・「桃月なしこさんのリアクションが可愛すぎる！お仕事ドラマとしてしっかり面白くて、元気が出ます」
・「徳井さんの独特の空気感が編集長役にハマりすぎ。笑えるけど、真剣に仕事に向き合う姿に感動しちゃいました」
TBS「水曜日のダウンタウン」を手掛けるバラエティ界の鬼才・藤井健太郎が放つ、究極の脱出ゲーム。クロちゃんをはじめとする芸人たちが、文字通り「命がけ」で挑む過酷な企画が勢揃いしている。予測不能な展開と、極限状態で剥き出しになる芸人たちの本性。そこには、台本では決して描けない「笑い」と「リアル」が詰まっている。
＜読者コメント＞
・「地上波では絶対に無理なスケールの大きさ（笑）。クロちゃんが酷い目に遭っているのになぜか応援してしまう不思議」
・「藤井Pの演出が天才すぎて、バラエティというより一本の映画を観ているような没入感」
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「モデルプレス ベストドラマアワード」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】窪塚洋介＆亀梨和也、恐怖の復讐屋ビジュ
◆モデルプレス読者の選ぶおすすめDMM TV作品トップ5
1位「幸せカナコの殺し屋生活」
2位「外道の歌」
3位「ドンケツ」
4位「令和に官能小説作ってます」
5位「大脱出」
回答数：545件（性別比：女性87.2％、男性8.1％、回答なし4.8％）
年代内訳：10代2.2％、20代9.7％、30代12.1％、40代17.1％、50代38.7％、60代以上20.2％
└うち学生の回答数：32件
└内訳：小学生3.1％、中学生9.4％、高校生21.9％、大学生・専門学生・大学院生65.6％
◆1位「幸せカナコの殺し屋生活」
ブラック企業を脱出し、ホワイトな「殺し屋」へと転身するカナコを、アクション初挑戦ののんが瑞々しく熱演。さらに、相棒・桜井役のKis-My-Ft2・藤ヶ谷太輔が放つ、不器用ながらもカナコを見守るクールな姿も魅力の一つ。理不尽な現代社会をサクサクと掃除していく痛快さは、まさにストレス社会を生きる視聴者たちのエナジードリンク。カナコの成長と、のん×藤ヶ谷というタッグが放つ化学反応は、一度観れば沼落ちしてしまう。
＜読者コメント＞
・「痛快コメディでありながら心に寄り添うハートフルさもある。初アクションとは思えない息のあったコンビのかっこよさは何度も見たくなる」
・「とにかく面白い！テンポ感もよく、原作の空気感もきちんと再現されている。アクションもクスッと笑えるところも、動物の声も配役も全てがハマっている」
・「クスッと笑えてホロっとできてアクションは本格的！キャラクターが原作から飛び出てきたまんまなのではないかと思うほどです！続編を首を長くして待っています！」
◆2位「外道の歌」
窪塚洋介×亀梨和也という、圧倒的オーラを放つ2人がダブル主演を務める復讐劇。法で裁けぬ悪党を完膚なきまでに叩き潰す「カモ」と「トラ」のコンビに釘付け。地上波の限界を超えたバイオレンス描写の先に、現代社会が抱える闇と「正義とは何か」を突きつける重厚な人間ドラマが横たわっており、4月9日からはSEASON2の配信も控えている。
＜読者コメント＞
・「犯罪や人を傷つけても罰を受けない人もいる。カモとトラがドラマの中だけだとしても、2人に救われる」
・「地上波では観られないシーンもありますが、観終わった後、とても爽快感のあるドラマで見どころがたくさんあります。そして何よりカモトラのかっこよさが正義です」
・「復讐代行屋の物語。亀梨さんのトラが原作再現度高すぎてかっこいいし、窪塚さんのカモはサングラス越しでも伝わる演技。怖いけど身近にある危険だし考えさせられる話が多い」
◆3位「ドンケツ」
シリーズ累計930万部突破の伝説的コミックを、伊藤英明主演で実写化。「ロケマサ」こと沢田政寿の規格外な暴れっぷりは、まさに「男のロマン」そのもの。原作への並々ならぬリスペクトを感じるビジュアルの作り込みと、肉体美を駆使したド迫力アクションが、コアなファンをも唸らせている。不器用で真っ直ぐな男たちの生き様が、凍てついた心を熱く焦がしてくれる。
＜読者コメント＞
・「伊藤英明さんのロケマサが、漫画からそのまま出てきたような迫力で圧倒されました。アクションの重みが違う！」
・「キャストの皆さんの肉体改造が凄まじくて震えます」
・「信念を曲げないロケマサの姿に、今の時代にない“熱さ”を感じてスカッとします」
◆4位「令和に官能小説作ってます」
官能小説の老舗「フランス出版」を舞台にした、前代未聞のお仕事ドラマ。徳井義実（チュートリアル）と桃月なしこという異色の組み合わせが、真剣に「エロ」を追求する編集部の日々をシュールかつ温かく描き出す。コミカルな掛け合いの中に、クリエイターとしての苦悩や情熱が垣間見える展開もあり、官能小説というジャンルをリスペクトしつつ、働くすべての人へ響くであろう快作だ。
＜読者コメント＞
・「桃月なしこさんのリアクションが可愛すぎる！お仕事ドラマとしてしっかり面白くて、元気が出ます」
・「徳井さんの独特の空気感が編集長役にハマりすぎ。笑えるけど、真剣に仕事に向き合う姿に感動しちゃいました」
◆5位「大脱出」
TBS「水曜日のダウンタウン」を手掛けるバラエティ界の鬼才・藤井健太郎が放つ、究極の脱出ゲーム。クロちゃんをはじめとする芸人たちが、文字通り「命がけ」で挑む過酷な企画が勢揃いしている。予測不能な展開と、極限状態で剥き出しになる芸人たちの本性。そこには、台本では決して描けない「笑い」と「リアル」が詰まっている。
＜読者コメント＞
・「地上波では絶対に無理なスケールの大きさ（笑）。クロちゃんが酷い目に遭っているのになぜか応援してしまう不思議」
・「藤井Pの演出が天才すぎて、バラエティというより一本の映画を観ているような没入感」
◆モデルプレスランキング
SNSの総フォロワー数380万人超えの「モデルプレス」が、WEBアンケートで読者から寄せられた説得力ある声を参考に、モデルプレス編集部の審査、「モデルプレス」内での記事露出回数などを加味し、各種エンタメ・ライフスタイルにまつわるランキングやアンケート結果を発表するオリジナル企画。これまで発表したランキングには「モデルプレス ベストドラマアワード」や「モデルプレス流行語大賞」などがある。（modelpress編集部）
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