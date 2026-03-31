プロ野球の日本ハム、巨人、中日でプレーし、現役を引退した中田翔さんの「お知らせ」にフォロワーが歓喜した。

中田さんは３１日に自身のインスタグラムを更新し、「【お知らせ】いよいよ皆様からの要望が多かったオフィシャルサイトができました！同時にメンバーシップ（ファンクラブ）も始まります！ ｈｔｔｐｓ：／／ｓｈｅｅｔａ．ｊｐ／ｓｈｏ‐ｎａｋａｔａ／」と公式サイトとファンクラブの開設を報告。モデルような撮影姿をアップした。

さらに「４／１８（土）１９：００〜 初生配信を行います！」と明かし、「前半はどなたでも見れて、後半はメンバーシップ限定で今後の作戦会議などをします！ 質問募集やプレゼント企画などもあるのでサイトに遊びにきてください！皆さんと楽しくやって行きたいと思います！！」とファンに呼びかけを行った。

フォロワーからは「わーい」「うおおおおー！！！楽しみすぎる！！！ 」「絶対すぐ入らせてもらいます」「最高ッッッ！！」「嬉しいーーーーーッ」「ついにー！！！」「やったー！！待望すぎ！！」「キタキタキタキタ」「めちゃ嬉しい ありがとうございます！」と喜びの声が寄せられている。

中田さんは２９日に「いつも応援してくださる皆様へ大切なお知らせがあります！！３．３１（火）昼１２：００に発表します！お楽しみに〜！！」と告知し、「ドキドキ」と多くの反響が寄せられていた。