【東京ディズニーランド】オリジナルのスイーツも作れる！ポップ＆カラフルなフードが盛りだくさん
2026年4月9日(木)から6月30日(火)までの期間、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾として、「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」が開催される東京ディズニーランド(R)。このイベントに先立ち、同パークでは、ポップ＆カラフルなスイーツやドリンクが提供されている。
【写真】「ペイストリーパレス」では、パルフェをイメージしたスイーツセットも作れる！
レストラン「アイスクリームコーン」では、“自分だけの組み合わせ”を楽しめるスペシャルなスイーツ「パルパルーザ・パルフェ」(各1100円)が登場！これは、ベース、ソース、トッピングの3つのカテゴリーからひとつずつ好きな味を選んで、気に入った組み合わせでオーダーできるパルフェ。
組み合わせは全部で12通りで、ベースは「ピーチ＆ベリーゼリー」、「マンゴー＆ブルーゼリー」から、ソースは「ラズベリー」、「トロピカルフルーツ」、「チョコレートシロップ」から、そしてトッピングは「カラフルポップシュガー」と「ドライストロベリー＆ビスケット」(トッピングは＋250円)から選ぶことができる。ディズニー映画「シュガー・ラッシュ」のヴァネロペが思い描く“お菓子でできた世界”というテーマにぴったりな、カラフルで甘い世界観を堪能できる一品だ。
また、ショップ「ペイストリーパレス」では、パルフェをイメージしたスイーツセットが販売されている。これは、キュートな「パフェカップ」(2600円)または「ポーチ」(2200円)の中に、チョコレートやクッキーといった好きなお菓子を10個詰めることができるオリジナルセット。店舗には、「パルパルーザ・パルフェ」がイメージされたお菓子やパルフェの装飾も施されているので、記念撮影もはかどること間違いなし！
ほかにも、「ロイヤルストリート・ベランダ」では、ヴァネロペのイメージの「スペシャルドーナツ(レモン風味)」(450円)が、「ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ」では、ヴァネロペのヘアアクセが表現された、さわやかな味わいの「スパークリングドリンク(ピーチ＆グリーンアップルシロップ)」(700円)が、「リフレッシュメントコーナー」では、カレーで風味付けしたラタトゥイユとチーズソース、色鮮やかな野菜のクルトンが特徴となった「スペシャルホットドッグ」のセット「スペシャルセット」(1240円/フレンチフライポテト、ソフトドリンク付き)が登場！
パークを訪れたら、「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」のスペシャルメニューも楽しんで、ワクワク感をアップさせちゃおう！
※スペシャルメニューの内容は、予告なく変更になる場合や、品切れ、販売終了となる場合あり。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
取材・文＝平井あゆみ
(c)Disney
【写真】「ペイストリーパレス」では、パルフェをイメージしたスイーツセットも作れる！
組み合わせは全部で12通りで、ベースは「ピーチ＆ベリーゼリー」、「マンゴー＆ブルーゼリー」から、ソースは「ラズベリー」、「トロピカルフルーツ」、「チョコレートシロップ」から、そしてトッピングは「カラフルポップシュガー」と「ドライストロベリー＆ビスケット」(トッピングは＋250円)から選ぶことができる。ディズニー映画「シュガー・ラッシュ」のヴァネロペが思い描く“お菓子でできた世界”というテーマにぴったりな、カラフルで甘い世界観を堪能できる一品だ。
また、ショップ「ペイストリーパレス」では、パルフェをイメージしたスイーツセットが販売されている。これは、キュートな「パフェカップ」(2600円)または「ポーチ」(2200円)の中に、チョコレートやクッキーといった好きなお菓子を10個詰めることができるオリジナルセット。店舗には、「パルパルーザ・パルフェ」がイメージされたお菓子やパルフェの装飾も施されているので、記念撮影もはかどること間違いなし！
ほかにも、「ロイヤルストリート・ベランダ」では、ヴァネロペのイメージの「スペシャルドーナツ(レモン風味)」(450円)が、「ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ」では、ヴァネロペのヘアアクセが表現された、さわやかな味わいの「スパークリングドリンク(ピーチ＆グリーンアップルシロップ)」(700円)が、「リフレッシュメントコーナー」では、カレーで風味付けしたラタトゥイユとチーズソース、色鮮やかな野菜のクルトンが特徴となった「スペシャルホットドッグ」のセット「スペシャルセット」(1240円/フレンチフライポテト、ソフトドリンク付き)が登場！
パークを訪れたら、「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」のスペシャルメニューも楽しんで、ワクワク感をアップさせちゃおう！
※スペシャルメニューの内容は、予告なく変更になる場合や、品切れ、販売終了となる場合あり。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
取材・文＝平井あゆみ
(c)Disney