カナダで実現した夢の日本人対決に「グッときた」 10年間チームメート…「感極まるやろこれ」
岡本vs菅野の元巨人対決が実現
海の向こうで夢の対決が実現した。大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手は30日（日本時間31日）、本拠地ロッキーズ戦に「7番・三塁」で先発出場。ロッキーズの先発、菅野智之投手との元巨人対決に、熱くなるファンが続出した。
2回2死ランナーなしの場面で実現した。前日にメジャー初本塁打を放っている岡本に対し、今季初登板の菅野の投球術が冴えわたる。変化球でカウントを稼いでフルカウントにすると、最後は外角へのカットボールに対し岡本のバットは空を切った。メジャー初対決は空振り三振を奪った菅野に軍配が上がった。
岡本と菅野は巨人で10年間共にプレー。カナダのスポーツ専門局「スポーツネット」公式Xも、カナダの地で実現した元チームメイト対決に注目して動画で取り上げると、X上のファンからは様々な反応が上がった。
「元巨人＆代表対決あちぃ」
「俺でもたまらんのに巨人ファンとか感極まるやろこれ ええなぁ」
「菅野対岡本はキャンプでもなかなかなかったし痺れる！」
「なんだか、グッときてしまった」
「さっそく菅野×岡本の対決みれる！！」
「元巨人の2人 敵同士として初めての共演！！」
「あれ、まだ紅白戦の時期だっけ？（2人ともがんばれ！）」
開幕前には共にワールド・ベースボール・クラシックに侍ジャパンの一員としても出場した2人の対戦に歓喜の声が相次いでいた。
（THE ANSWER編集部）