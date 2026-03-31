岡本vs菅野の元巨人対決が実現

海の向こうで夢の対決が実現した。大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手は30日（日本時間31日）、本拠地ロッキーズ戦に「7番・三塁」で先発出場。ロッキーズの先発、菅野智之投手との元巨人対決に、熱くなるファンが続出した。

2回2死ランナーなしの場面で実現した。前日にメジャー初本塁打を放っている岡本に対し、今季初登板の菅野の投球術が冴えわたる。変化球でカウントを稼いでフルカウントにすると、最後は外角へのカットボールに対し岡本のバットは空を切った。メジャー初対決は空振り三振を奪った菅野に軍配が上がった。

岡本と菅野は巨人で10年間共にプレー。カナダのスポーツ専門局「スポーツネット」公式Xも、カナダの地で実現した元チームメイト対決に注目して動画で取り上げると、X上のファンからは様々な反応が上がった。

「元巨人＆代表対決あちぃ」

「俺でもたまらんのに巨人ファンとか感極まるやろこれ ええなぁ」

「菅野対岡本はキャンプでもなかなかなかったし痺れる！」

「なんだか、グッときてしまった」

「さっそく菅野×岡本の対決みれる！！」

「元巨人の2人 敵同士として初めての共演！！」

「あれ、まだ紅白戦の時期だっけ？（2人ともがんばれ！）」

開幕前には共にワールド・ベースボール・クラシックに侍ジャパンの一員としても出場した2人の対戦に歓喜の声が相次いでいた。



（THE ANSWER編集部）