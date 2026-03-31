Wi-Fi・電源が時間無制限で使える！スマートカフェ「秋葉原店」

記事ポイント 24時間・時間制限なしで使えるセルフ型無人カフェWi-Fi・電源完備でPC作業や勉強にも最適な空間ドリンク購入だけで気軽に入れる新しい居場所 24時間・時間制限なしで使えるセルフ型無人カフェWi-Fi・電源完備でPC作業や勉強にも最適な空間ドリンク購入だけで気軽に入れる新しい居場所

秋葉原に、24時間いつでも利用できるセルフ型無人カフェ「スマートカフェ」が2026年3月28日にオープンしました。

ドリンクを購入するだけで入店でき、Wi-Fi・電源を時間制限なく使えるワーク＆休憩スペースです。

深夜でも早朝でも自分のペースで過ごせる、新しい居場所として注目を集めています。

スマートカフェ「秋葉原店」

店舗名：スマートカフェ 秋葉原店開店日：2026年3月28日(土)アクセス：JR線「秋葉原」駅 徒歩3分営業時間：24時間営業席数：40席

スマートカフェは、アスライズが運営するセルフ型の無人カフェです。

スタッフへの注文が不要で、自動販売機でドリンクを購入するだけで利用できるシンプルな仕組みになっています。

入店のハードルが低く、ちょっとした休憩から長時間の作業まで、幅広い用途に対応しています。

店内にはWi-Fiと電源が完備されており、時間制限がないためPC作業やリモートワーク、勉強にも適した環境です。

40席を備え、個室感のあるボックス席も用意されているため、集中して作業に取り組める空間となっています。

自宅でも職場でもない「第3の場所」として、さまざまなライフスタイルの人が気軽に立ち寄れるカフェを目指しています。

秋葉原という立地で24時間利用できるため、仕事帰りや深夜の作業時間にも活用できます。

Wi-Fi・電源・時間制限なしの3条件が揃う空間は、集中したいあらゆるシーンで頼れる存在です。

ドリンク1杯から入れる気軽さが、多様な働き方・過ごし方に対応しています。

スマートカフェ 秋葉原店の紹介でした。

よくある質問

Q. スマートカフェは何時まで利用できますか？

A. 24時間営業です。

深夜・早朝を問わず、いつでも利用できます。

Q. 利用するために必要なものはありますか？

A. ドリンクを購入するだけで利用できます。

スタッフ対応が不要なセルフ型のため、手軽に入店できます。

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