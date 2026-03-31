近年、婚姻関係を維持したまま、お互いの自由を尊重し干渉せずにそれぞれの人生を歩む「卒婚」という新しい夫婦の形が注目されている。50歳以上限定のマッチングアプリ「Goens(ゴエンズ)」はこのほど、全国の50代既婚男女464人を対象に「卒婚」の意識調査を実施、結果を公表した。



【調査結果】孤独に健康、世間体…卒婚に踏み出せない理由はさまざま

卒婚に対してどのように考えているかでは、「どちらかと言えば興味はない」が35.1％で最も多かったが、「強く憧れており実際に具体的に検討・準備している(5.2％)」と「憧れはあるが難しいと感じている(18.5％)」を合わせると23.7％となり、50代既婚者の約4人に1人が卒婚を希望していることが分かった。



希望しつつも難しいと諦めている理由を尋ねたところ、トップ2は「手続きの面倒さ(住居探しや財産分与などの話し合いが面倒だから)」の41.9％、「経済的不安(自分一人では生活が成り立たないから)」の40.7％だった。「専業主婦なので経済的自立が難しい」「自分自身に経済的な問題は少ないが、相手方の経済的な安定性を考えると、難しいように思う」「車の運転をしてくれる人がいないと不便だから」など、現実的な壁で卒婚に踏み出せていない声も寄せられた。



50代の新しいパートナー探しで、最初からすり合わせておくべき価値観を尋ねたところ、第1位は「お金に対する価値観(48.7％)」で、「お互いの『ひとりの時間』の尊重・干渉しない距離感(46.6％)」が続いた。愛情だけでは乗り越えられない50代の結婚生活の現実が、ここでも浮き彫りになっている。



（よろず～ニュース調査班）