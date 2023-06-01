【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～

【自動更新】Microsoft 365 Personal AI機能搭載 1年版

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品に定額利用サービス「Microsoft 365 AI機能搭載 サブスクリプション」が追加された。

「Microsoft 365」はAI機能を搭載したWord、Excel、PowerPoint、Outlook、OneNoteのデスクトップアプリ。AI機能を搭載したDesignerによる画像生成と編集ができる。複数デバイスで使用可能で、1TBのクラウドストレージを備えている。

本セールでは、「【自動更新】Microsoft 365 Personal AI機能搭載 サブスクリプション」（1年版/1か月版）と1つのアカウントで最大6人まで利用可能な「【自動更新】Microsoft 365 Family AI機能搭載 サブスクリプション」（1年版/1か月版）がお買い得になっている。いずれもサブスクリプション期間名は「自動更新1年版 プライム会員ならお得」。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

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