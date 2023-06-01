【「Lilac -side Witch-」/「Lilac -side Wizard-」】 3月31日 発売 価格：未定

ブシロードとフロントウイングラボは、Windows用ノベルゲーム「Lilac -side Witch-」と「Lilac -side Wizard-」を3月31日に発売する。それぞれ価格は未定。DMM GAMES、DLsiteでも配信される予定。

「Lilac（ライラック）」は、こうのゆうか氏が主宰する「プロジェクトリコロ」の舞台を大槍葦人氏によるキャラクターデザインでゲーム化した作品。「魔法使い」と「人間」が通う魔法学園を舞台にしたファンタジーノベルゲームで、少年少女たちの成長が描かれる。

「Lilac -side Witch-」と「Lilac -side Wizard-」は、主軸となるストーリーは同一だが、キャラクターの違いが物語の細部に変化をもたらし、一部ストーリーではメインキャラクターが女性ver.の「Lilac -side Witch-」と男性ver.の「Lilac -side Wizard-」でオリジナルの展開をみせる。

【【OP】『Lilac ~side Witch~』】【バージョンの違いについて】【あらすじ】

大魔法使いライラックが人間と魔法の「友情」と「平和」のために設立した共同魔法学校「ライラックアカデミー」。

そんな「ライラックアカデミー」に入学したエミルは自分と正反対の魔女・アンリと出会う。

魔女が嫌いなエミルだったが、とある理由で"嘘のファミリア契約"を結ぶことに――

【STAFF】

シナリオ：こうのゆうか（プロジェクトリコロ）、浅生詠

キャラクターデザイン：大槍葦人（Littlewitch）

制作：フロントウイング

主題歌：「cult à la carte」

歌唱：囁揺的音楽集団AsMR

作詞：Ayaka

作曲：Rokkie.F

（敬称略）

(C)Frontwing/Projectricoro/Littlewitch (C)bushiroad