2026年9月に創立45周年を迎えるファミリーマートが、さまざまな人気商品を“値段そのまま”で45％増量するキャンペーン「うまくて、ドでかい！ お値段そのまま なぜか45％増量作戦」を実施中。3月31日から2週目が開始されるキャンペーンに、SNS上では「デカい！」「満足」との声が上がっています。

【画像】やば…デカっ（笑） ファミマ「45％増量作戦」3月31日からのラインアップを見る！（7枚）

「増量サイコー」「カロリーやばい！」の声

「増量作戦」キャンペーンは1週目、2週目に分けて開催。開催中の1週目では、「生コッペパン（イチゴジャム＆マーガリン）」「スパイシーチキン」「ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ」「助六寿司（ずし）」「ラーメン荘 歴史を刻め監修 豚ラーメン」「Afternoon Tea監修 シャルドネ香るストレートティー」「のびーるチーズのコク旨（うま）ピザまん」「チョコを味わう コーンチョコ」が45％増量されました。

SNS上では、増量された商品を買った人から「45％増量スパイシーチキンが予想以上にデカい」「クレープも食べ応え十分！デカいは正義」「どんぶりが割り箸の長さ並みにデカい」「見た目エグかった」「増量助六、昼に食べたら腹満たされまくったのでオススメです」「増量サイコー」との声が上がっています。

また、増量されたことで、かなりのハイカロリーになった商品も。「ラーメン荘 歴史を刻め監修 豚ラーメン」には、「カロリー表示を見ると…1505キロカロリー！？ヤバ〜い！」「俺の1日の摂取カロリーより多くて仰天」「1つでこんなにカロリーある食べ物初めて見た」と、多くの人が驚かされたようです。

2週目では、「30種類以上のスパイスが決め手のこだわりカレー」「大盛 明太子スパゲティ」「テリヤキチキンとたまごのサンド」「たんぱく質が摂れる！ローストチキンのパスタサラダ」「天使のチーズケーキ」「ちょっと濃いめのおいしさ ひとくち歌舞伎揚」が45％増量されて登場します。

増量商品は、キャンペーン期間中でもなくなり次第終了となります。「ファミマの増量作戦、売り切れで買えなかった」「増量のピザまんとスパイシーチキンは昨日かおとといに売り切れたって言われた」と、品切れを嘆く声も上がっています。気になる商品がある人は、早めにチェックしてみてはいかがでしょうか。