“「再会」出演話題”鈴木福の弟・楽、小学校卒業報告 4きょうだいショット＆入学式との比較に反響「福くんと身長変わらない」「やっぱり似てる」
【モデルプレス＝2026/03/30】俳優・鈴木福の弟で子役の楽（たの）と妹で子役の誉（ほま）の公式Instagramが3月28日に更新された。楽が小学校卒業にあたり、福、姉でタレントの夢、誉とのきょうだい4ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】21歳元有名子役「全員そっくりすぎる」弟の卒業式できょうだい4ショット
福を筆頭に、夢、楽、誉の4きょうだいの鈴木家。投稿では楽が「楽です 僕は小学校を卒業しました」と小学校卒業を報告し、新型コロナで校庭での入学式だったことを振り返りつつ「卒業式はちゃんと体育館でできました」とつづっている。
また、「お兄ちゃん！！ZIP！卒業おめでとう いつも頑張っているお兄ちゃんを尊敬しています」と、日本テレビ系情報番組「ZIP！」（月曜〜金曜あさ5時50分〜）の木曜パーソナリティーを3月26日に卒業した福へのメッセージや、「お兄ちゃん、お姉ちゃん、誉がお祝いに駆けつけてくれました。大好き」ときょうだいへの想いもコメント。きょうだい4人でのショットや小学校入学の頃とこの日の姿を並べた比較写真などを投稿している。
この投稿に、卒業へのお祝いの言葉とともに「すっかり大きくなって」「福くんと身長変わらない」「やっぱり似てる」「仲良しきょうだいにほっこり」「才能一族」「みんないい笑顔」「全員そっくりすぎる」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】21歳元有名子役「全員そっくりすぎる」弟の卒業式できょうだい4ショット
◆鈴木楽、小学校卒業を報告
福を筆頭に、夢、楽、誉の4きょうだいの鈴木家。投稿では楽が「楽です 僕は小学校を卒業しました」と小学校卒業を報告し、新型コロナで校庭での入学式だったことを振り返りつつ「卒業式はちゃんと体育館でできました」とつづっている。
◆鈴木楽の投稿に反響
この投稿に、卒業へのお祝いの言葉とともに「すっかり大きくなって」「福くんと身長変わらない」「やっぱり似てる」「仲良しきょうだいにほっこり」「才能一族」「みんないい笑顔」「全員そっくりすぎる」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】