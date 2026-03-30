【シャープ VRグラス「Xrostella VR1」かんたんかけるVR篇 星井美希 15秒】 公開場所：3月29日18時～19時放送「愛♡MAX!!!TV」TOKYO MX、YouTube のCM枠

バンダイナムコエンターテインメントは、「アイドルマスター」より765プロダクション所属アイドル「星井美希」が出演するシャープ株式会社が展開するVRグラス新製品「Xrostella VR1（クロステラ ブイアールワン）」を公開した。

本CMは3月29日にTOKYOMX、および「アイドルマスター」シリーズ公式YouTubeチャンネルで放送したアイドルたちによる地上波番組「愛♡MAX!!!TV」のCM枠で放送され、同チャンネルにて公開している。

映像ではお仕事終わりにルームウェアでリラックスタイムを満喫する星井美希が、手軽な装着感、没入感が魅力のVRグラス「Xrostella VR1」で海中ダイブ。星井美希が歌う"思わず口ずさみたくなる"オリジナルCMソングも使用されている。また、後日に撮影現場の裏側を映したメイキング映像が公開される予定。

【シャープ VRグラス「Xrostella VR1」かんたんかけるVR篇 星井美希 15秒【アイドルマスター】】

(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc